Capodanno al Rossetti con le star de Le Cirque World’s Top Performers

Dopo il successo di Capodanno 2019, sarà ancora una volta la performance degli artisti de Le Cirque World’s Top Performers, a rendere indimenticabile il passaggio fra il 2022 e 2023 al Politeama Rossetti.

La produzione presentata questa volta si intitola “Tilt” ed è liberamente ispirata al capolavoro di Steven Spielberg “Ready Player One”. Una traccia romantica e imprevedibile sul cui filo l’artista ucraino Anatoliy Zalevskyy - pluripremiato esponente di caratura mondiale del Noveau Cirque e del Cirque du Soleil, a cui è stata affidata la direzione artistica dello spettacolo - conduce il lavoro insuperabile e magnetico di oltre una ventina di artisti che rappresentano il meglio del circo contemporaneo. Non c’è bisogno di animali, né di elaborati effetti speciali: gli artisti de “Le Cirque World’s Top Performers” possiedono un livello tecnico ed espressivo che lascia il pubblico senza fiato. Le loro performance soliste e corali, aeree o acrobatiche, si spingono ostinatamente oltre i limiti delle possibilità umane e conquistano spettatori di ogni età.

Tilt: dalla realtà virtuale di Spielberg alle emozioni vere del palcoscenico

Rifugiandosi in un mondo dove tutto quello che accade non è reale, si perde il senso di ciò che è vero e tangibile. E alla fine, per quanto possa sembrare fantastico e perfetto, questo mondo virtuale implode e va in TILT. Il capolavoro di Steven Spielberg “Ready Player One”, tra i primi cinque film campioni d’incasso firmati dal celebre regista, ha offerto lo spunto per ideare e realizzare questo show internazionale che, come è nella tradizione di LE CIRQUE WORLD’S TOP PERFORMERS, vede protagonisti artisti che rappresentano l’eccellenza a livello mondiale. In TILT vengono introdotti nuovi elementi come la narrativa, interpretata attraverso il movimento, il linguaggio del corpo. C’è musica naturalmente e anche danza. Uno spettacolo elettrizzante e romantico al tempo stesso, dove tutto ciò che accade sul palco è reale, vero, emozionante.

Una star mondiale alla direzione artistica

Gianpiero Garelli, fondatore e guida del progetto Le Cirque WTP, coadiuvato da Onofrio Colucci, General Artistic Director, hanno scelto Anatoliy Zalevskyy nel ruolo di Direttore Artistico di TILT. Acclamato in tutto il mondo è un artista di spicco e di caratura mondiale del Nouveau Cirque e del Cirque du Soleil. Ha vinto i premi internazionali più ambiti, tra cui il Clown d’Oro al Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo. Il suo Paese d’origine lo ha insignito del più alto riconoscimento istituzionale: Artista Onorario dell’Ucraina. Fa parte di coloro che dopo aver ricevuto tanto, sentono il dovere di restituire. Così, impiegando le proprie risorse, ha fondato prima un centro di formazione destinato ai giovani per l’educazione e l’insegnamento delle arti circensi e poi ha creato il collettivo Rizoma. E’ proprio all’interno di Rizoma che Anatoliy Zalevskyy ha selezionato gli artisti che completano il super cast di TILT, di cui fanno parte star mondiali del Nouveau Cirque e del Cirque du Soleil.

Biglietti acquistabili su Vivaticket, Ticketone o sul sito www.lecirquewtp.it Prezzo del biglietto con agevolazioni per bambini e famiglie, secondo il settore scelto.