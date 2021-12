Partirà da Lignano il tour 2023 di Tiziano Ferro

Attualmente al lavoro su nuove canzoni, come pubblicato pochi giorni fa sui suoi canali ufficiali, oggi Tiziano Ferro annuncia il tour nei più importanti stadi italiani, che prenderà il via il 7 giugno 2023 dal Friuli Venezia Giulia, allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro (UD). Il tour, originariamente previsto per il 2020, poi spostato al 2021 e successivamente cancellato, si terrà dunque nell’estate 2023 e toccherà i più importanti stadi italiani. I biglietti dell’edizione 2020-2021 saranno validi per l’edizione 2023. I biglietti disponibili per le nuove date sono da ora in vendita online su Ticketone.it, Ticketmaster.it, Vivaticket.com e nei punti vendita autorizzati. L’ultimo disco di inediti fu pubblicato a novembre 2019, mentre a novembre dello scorso anno uscì “Accetto miracoli: l’esperienza degli altri”, il suo primo album di cover e ultimo progetto discografico ufficiale. Il concerto in programma il 7 giugno 2023 a Lignano Sabbiadoro è organizzato da Live Nation con Fvg Music Live, in collaborazione con la Città di Lignano Sabbiadoro, la Regione Friuli Venezia Giulia e Lisagest.