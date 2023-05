L'artigianato triestino si mette in mostra: torna CrafTS

TRIESTE - Dal 1 al 4 giugno, piazza della Borsa diventerà il cuore pulsante dell'arte e dell'artigianato triestino con la seconda edizione della mostra-mercato “CrafTS – Botteghe artigiane e atelier creativi a Trieste” . L'evento è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa, alla presenza del vicesindaco Serena Tonel, del vicepresidente della Confcommercio Trieste e referente gruppo commercio, Elena Pellaschiar e della coordinatrice dell’iniziativa, Susanna Coronica.

L'iniziativa nasce da una proposta dal Comune di Trieste assieme a un gruppo di artigiani capaci di proposte di livello e sostenuta da Confcommercio e va a presentare, in uno spazio espositivo allestito in piazza della Borsa, prodotti che sono frutto della sapiente arte creativa di una quindicina di imprese dell’artigianato locale. Gli artigiani, soliti a lavorare da soli in bottega, in quest’occasione fanno loro il concetto di viribus unitis, formando un gruppo per presentare il proprio lavoro insieme, in una mostra volta a diffondere le diverse eccellenze artigianali ed artistiche presenti sul nostro territorio. In mostra si troveranno un compendio di prodotti artigianali made in Trieste, che spaziano in termini di scala, materiale, tecnica e design, pur restando legati da un’idea di sostenibilità, innovazione e tradizione.

Oltre ad ammirare il lavoro degli artigiani, i visitatori potranno anche interagire con loro e, se lo desiderano, acquistare i loro prodotti unici. L’obiettivo del gruppo CrafTS è creare una rete di menti simili, impegnate a divulgare il prodotto della propria ricerca artigianale ed artistica. CrafTS è Blu di Prussia, Carla Movia, Carlotta Zanettini, Clara y Romero, Combinè, Dezen Dezen, Eleo, Fontana Luce Light Lab, Giovanni Alberti, Hana, Il Giardino di Erika, Paola Fontana, Sonia Cugini, The Officinal, The Triestiner, Ullalà, Valentina Chirsich.