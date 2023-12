Torna il Mercatino di Natale: aumentano i giorni e le casette

TRIESTE - Il Mercatino di Natale ritorna a partire dall'8 dicembre nelle vie del centro con un prolungamento rispetto agli anni scorsi, fino al 7 gennaio (il Natale ortodosso). Ci saranno inoltre più casette, con un'ulteriore vocazione internazionale e vari eventi collaterali. L'area interessata è compresa tra le piazze Sant'Antonio e Borsa, con i portali ubicati in Capo Di Piazza e via delle Torri. Saranno presenti 68 casette (10 in più rispetto al 2022), di cui oltre 20 enogastronomiche, mentre le altre ospiteranno articoli e idee regalo preziosi in vista delle strenne natalizie. Poco più del 20% degli operatori economici sarà locale. Il rimanente 80% circa giungerà da altre aree del Friuli Venezia Giulia, da altre regioni italiane nonché da 10 Paesi esteri (Austria, Croazia, Ecuador, Francia, Lituania, Russia, Serbia, Slovenia, Turchia e Ungheria). La manifestazione sarà arricchita anche dalla consueta presenza degli artisti di strada nell'area.

In piazza del Ponterosso si rinnoverà l’appuntamento con lo spazio espositivo dedicato all’artigianato artistico triestino “CrafTS”, che presenterà le produzioni di 23 operatori, quasi tutti giovani ma con già consolidata esperienza. In tale spazio gli articoli potranno anche essere acquistati (in orario 17-19 dall'8 al 14 dicembre; 10-19 dal 15 al 24 dicembre; 16-19 dal 27 dicembre al 7 gennaio). Qui, solo nel periodo 8-14 dicembre, sarà inoltre possibile cimentarsi in laboratori di creazione di oggetti sotto la guida di un esperto: prenotazione obbligatoria tramite Instagram o all'indirizzo mail crafts@gmail.com.

La casetta di AcegasApsAmga darà alla multiutility l’occasione di proseguire la campagna di sensibilizzazione sull’importanza della raccolta differenziata dei rifiuti: qui grazie alla collaborazione con Lister saranno in vendita prodotti sartoriali ottenuti da materiali di riciclo e recupero. Nella casetta degli Amici del Presepio si esporranno collezioni dedicate alla Natività. Due casette saranno infine messe gratuitamente a disposizione del mondo del volontariato locale: al loro interno si alterneranno 35 realtà tra sodalizi e onlus. Musica e happening verranno garantiti dalla presenza di Radio Punto Zero. Nei prossimi giorni sarà inoltre dettagliato un programma di animazione in piazza Ponterosso che prevede la presenza di Babbo Natale e la collaborazione dell'Immaginario Scientifico.

Un'iniziativa di Comune di Trieste e Terziaria Venezia Giulia (il Centro di assistenza tecnica alle imprese di Confcommercio di Trieste e Gorizia), in partnership con AcegasApmAmga e media partnership con Radio Punto Zero. Alla conferenza stampa sono intervenuti il vicesindaco e assessore alle Politiche Economiche Serena Tonel; il presidente di Confcommercio Trieste Antonio Paoletti; in rappresentanza di AcegasApmAmga Federico Trevisan; in rappresentanza di CraftTS Susanna Coronica.

Ha dichiarato il vicesindaco e assessore Tonel: “L'accento sarà su piazza Ponterosso, caratterizzata non solo dalle bancarelle ma anche dalla pista di pattinaggio sul ghiaccio e dalla manifestazione CrafTS”. Il presidente Paoletti ha sottolineato che il Mercatino di Natale di Trieste è nel circuito dei Mercatini Alpe Adria insieme a Klagenfurt, Villaco e Lubiana: tra questi, è l'unico a essere affacciato sul mare. Ha inoltre evidenziato che l'iniziativa integra l’offerta di negozi e pubblici esercizi ubicati nell’area espositiva, con l'obiettivo di attrarre visitatori anche beneficio a delle attività dei commercianti e degli esercenti stanziali.

Ulteriori informazioni sul Mercatino di Natale si troveranno anche sulla pagina Facebook dell'evento: https://www.facebook.com/MercatinoDiNataleDiTrieste/?locale=it_IT