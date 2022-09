Il Tram di Opicina compie 120 anni: al via la mostra e gli eventi culturali

Apre oggi al pubblico una mostra con un calendario di eventi culturali per i 120 anni del tram di Opicina, il mezzo pubblico più amato dal popolo triestino, ancora in trepida attesa della sua ripartenza. L’inaugurazione avrà luogo oggi, sabato 3 settembre, alle 20 nella sede del Circolo Tabor in via del Ricreatorio 1 a Opicina. Un tuffo nel passato, con una maxi esposizione di immagini storiche e documenti che racconteranno le vite di chi ha lavorato a bordo della storica vettura e per decenni ha viaggiato su quei sedili di legno, dove i triestini e i turisti non vedono l’ora di tornare.

L’organizzazione è a cura della’associazione Skd Tabor di Opicina che, parallelamente alla mostra, ha creato un calendario di eventi che culmineranno venerdì 9 settembre, data in cui, nel lontano 1902, è partita la prima corsa del tram. Partecipano all’allestimento della mostra la Skd Grad di Banne e l’associazione Museo – Stazione Trieste Campo Marzio. Il programma delle celebrazioni inizia mercoledì 7 settembre alle 20:30 con la giornalista Martina Vocci che intervisterà i tranvieri in pensione. Tra i vari appuntamenti un incontro con Diego Manna ed Erica Ronchin, che parlerà del gioco da tavolo “Tacchite al tram” (in attesa dell’inaugurazione ufficiale), e una breve esposizione di modellini che riproducono tram e bus storici. Di seguito il volantino con tutti i dettagli.