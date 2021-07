I Tre allegri ragazzi morti in concerto al Castello di San Giusto

Riparte la musica di Miela Music live con il concerto dei Tre allegri ragazzi morti al castello di San Giusto, giovedì 29 luglio alle 21. La band vanta oltre venticinque anni di musica, indipendenza e avventure, più di millecinquecento concerti, dischi, fumetti, maschere, disegni, sogni e un’etichetta (La Tempesta) che ha dato voce a tantissimi nuovi artisti. Ora sono pronti a riportare la gioia delle loro performance live, con nuovi travestimenti e canzoni provenienti dal loro vastissimo repertorio che spazia dal rock al reggae, senza soluzione di continuità.

In occasione del ventennale dall'uscita di "La testa indipendente", uno dei dischi più fortunati della loro discografia, torneranno in tour per poche ed esclusive date per festeggiare questo importante anniversario.

Le grandi città italiane e i luoghi naturali del nostro paese faranno da cornice alle tappe del tour estivo 2021. Dalle montagne del Friuli, passando per i grandi monumenti storici del nostro paese, fino ai luoghi culto della musica dal vivo italiana. Pronti a riportare la gioia delle loro performance live, con nuovi travestimenti e canzoni provenienti dal loro vastissimo repertorio che spazia dal rock al reggae senza soluzione di continuità.

Concerti memorabili per tornare ad incontrarci e vivere la musica del trio friulano, dopo la partecipazione di Davide Toffolo al Festival di Sanremo 2021 ospite degli Extraliscio e la partecipazione della band al Concerto del Primo Maggio di Roma con la meravigliosa canzone Bengala, contenuta nel loro ultimo album “Sindacato dei Sogni”.

https://www.treallegriragazzimorti.it/

https://www.facebook.com/treallegriragazzimorti

Organizzazione: Bonawentura / Teatro Miela

Con il patrocinio di: Comune di Trieste

Trieste Estate 2021

