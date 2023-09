Treni storici d'autunno: le date di ottobre in Fvg

Ancora eventi e feste enogastronomiche arricchiranno i fine settimana di ottobre, attirando visitatori da dentro e fuori regione amanti della buona tavola, dei prodotti della tradizione e delle manifestazioni sportive più importanti d’autunno: ancora occasioni per salire a bordo degli storici treni “Centoporte”, perfettamente conservati e dagli interni originali risalenti agli anni Trenta, trainati da locomotive diesel, elettriche o a vapore.

Sette appuntamenti per raggiungere sagre, manifestazioni sportive e località spostandosi in modo slow e con un punto di osservazione inedito: quello del viaggio d’altri tempi. L’iniziativa, riproposta quest’anno da maggio a dicembre dopo il successo delle stagioni passate, vede la compartecipazione di Fondazione FS e della Regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con PromoTurismoFVG con il duplice obbiettivo di promuovere gli eventi regionali, ma anche di incentivare il trasporto ferroviario a favore di un modello di turismo più sostenibile, grazie a un’ offerta di qualità, una tariffa speciale e alla possibilità di portare con sé la bicicletta, comodamente seduti a bordo di salottini d’epoca.

Le date di ottobre

1° ottobre: Il Treno Festa dell’agricoltura collega Trieste a Moggio Udinese per visitare l'Abbazia di San Gallo Abate e la Festa dell’Agricoltura a Resiutta, con prodotti tipici e animazioni. Lo stesso giorno, il Treno sapori d’autunno collega Treviso a Cavasso Nuovo per per la nona edizione della Festa d'autunno della Cipolla Rossa di Cavasso Nuovo: un importante appuntamento fatto di laboratori, prelibate degustazioni ed una mostra-mercato tutta dedicata al mondo di questa specialità agroalimentare made in Friuli Venezia Giulia e presidio Slow Food.

8 ottobre: Il Treno Barcolana Express opera tra Udine e Trieste in occasione della cinquantacinquesima edizione della Barcolana, la più grande regata internazionale che quest’anno giunge alla sua cinquantacinquesima edizione.

14 ottobre: Il Treno Art and Food da Nova Gorica e Gorizia porta i passeggeri al festival "Art and Food" di Pordenone, un festival innovativo dedicato all’enogastronomia del Friuli Occidentale, che quest’anno celebra la quarta edizione con un ricco palinsesto di appuntamenti per appassionati e operatori del settore, tra incontri di degustazione, masterclass, spazi di approfondimenti e showcooking con importanti nomi della cucina e della pasticceria, oltre che a momenti di confronto e dialogo sui temi dell’alimentazione, delle filiere produttive e dell’ambiente.

15 ottobre: Il Treno delle Dolomiti friulane parte da Treviso verso il Parco delle Dolomiti friulane, con fermata a Montereale Valcellina. In programma ci saranno visite guidate naturalistiche gratuite per immergersi nella natura e scoprire alcuni dei luoghi simbolo dell'arte e della tradizione locale, in collaborazione con l'Ecomuseo Lis Aganis.

22 ottobre: per chi parte da Trieste, sarà possibile raggiungere la Festa della Zucca di Venzone a bordo del Treno alla scoperta di Venzone, un Centoporte a locomotiva elettrica. Manifestazione unica nel suo genere e un po’ goliardica, la festa della Zucca vede animarsi le stradine della città friulana con spettacoli e figuranti medioevali, oltre che popolarsi di numerosi stand e luoghi di ristoro dove sarà possibile degustare tante ricette originali a base di questo apprezzato ortaggio, che una leggenda narra essere indissolubilmente legato agli abitanti di Venzone.

29 ottobre: Il Treno "Autunno in Pedemontana del Friuli" da Sacile a Meduno offre una gita attraverso paesaggi pittoreschi fino al Palazzo Colossis, con degustazioni e visite guidate nei borghi locali.

Durante i viaggi in treno, l'associazione Museo Stazione Trieste Campo Marzio offrirà informazioni e approfondimenti sulla storia, la tecnica e la cultura ferroviaria. I biglietti sono in vendita attraverso tutti i canali Trenitalia.