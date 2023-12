Krampus, mercatini e presepi: ecco i treni storici di dicembre

TRIESTE – Ancora due occasioni a dicembre per salire a bordo di un treno storico e raggiungere alcuni degli appuntamenti dell’avvento in regione, come la sfilata dei Krampus a Tarvisio e la visita ai presepi e mercatini di Poffabro, Sacile e Polcenigo. La programmazione dei “Treni Storici FVG” del 2023 giunge quindi al termine, un’iniziativa promossa da Fondazione FS e dalla Regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con PromoTurismoFVG che, numeri alla mano, ha riscosso ancora una volta ampio successo e favore tra il pubblico: ben 32 Centoporte sono stati operativi da maggio a dicembre, molti dei quali andati subito sold out, per un totale di oltre cinquemila passeggeri, senza contare i tanti luoghi e le manifestazioni raggiunte sul territorio, dai siti Unesco ai borghi più belli d’Italia e ai più significativi eventi regionali legati a enogastronomia, cultura, artigianato, natura, sport e rievocazioni storiche. Un apprezzamento riconfermato anche per queste ultime due tappe, con la prima, quella di Tarvisio, che ha già registrato il tutto esaurito. Dopo il successo riscontrato nel 2018 e 2019, l’iniziativa è stata riproposta quest’anno con il duplice obbiettivo di promuovere il territorio e gli eventi, ma anche di incentivare il trasporto ferroviario a favore di un modello di turismo più lento e sostenibile, grazie ad un’offerta qualità, la possibilità di portare con sé la bicicletta ed una tariffa speciale che include nel prezzo del biglietto anche visite guidate gratuite e piccole degustazioni per i passeggeri.

Le date di dicembre

Martedì 5 dicembre il Treno dei Krampus partirà da Trieste in direzione Tarvisio in occasione della festa di San Nicola e della tradizionale uscita in maschera dei Krampus per le vie della città. Nel Tarvisiano, come in Carinzia e in Slovenia, la tradizione vuole che San Nicolò, vestito da vescovo e accompagnato dai diavoli detti “Krampus”, passi di casa in casa per lodare i bambini buoni e ammonire i più birichini, mentre per le vie del paese i ragazzini sfidano i demoni a suon di palle di neve e petardi.

Domenica 17 dicembre il Treno dei presepi e dei mercatini di Natale collegherà invece Gemona del Friuli a Poffabro, Polcenigo e Sacile: un viaggio in tre tappe lungo la storica ferrovia Pedemontana, alla scoperta dei tre piccoli borghi con visita ai presepi tipici e mercatini. Una volta giunti a Sacile, i viaggiatori potranno immergersi nel Villaggio di Natale e usufruire di visite gratuite a Palazzo Ragazzoni.

I biglietti sono in vendita attraverso tutti i canali Trenitalia: www.trenitalia.com, biglietterie e self-service di stazione, agenzie di viaggio abilitate. Durante i viaggi in treno, l'associazione Museo Stazione Trieste Campo Marzio offrirà informazioni e approfondimenti sulla storia, la tecnica e la cultura ferroviaria. Ulteriori informazioni alla sezione treni storici del sito di PromoTurismoFVG www.turismofvg.it/it/treni-storici