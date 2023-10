Torna “Il Treno della salute”: visite gratuite a bordo

TRIESTE - Torna il Treno della Salute di Medici con l’Africa Cuamm, che in questa quinta edizione, dopo aver toccato i capoluoghi di provincia del Veneto, arriverà a Trieste giovedì 19 ottobre.



A partire dalle ore 9:30 e fino alle 18:30, cinque carrozze allestite come ambulatori permetteranno a chi sale di effettuare degli screening sul proprio stato di salute e di venire a conoscenza di uno stile di vita sano ed equilibrato, basato su una corretta alimentazione e sull’attività fisica. A bordo del treno sarà quindi possibile effettuare la misurazione della glicemia, controllare il proprio rischio cardio-vascolare ed effettuare l’elettrocardiogramma.



E da quest’anno, ritorna la proposta per i più piccoli: i bambini della scuola primaria potranno partecipare, con i propri compagni di classe, a dei laboratori divertenti e dinamici, che permetteranno loro di capire l’importanza di un’alimentazione sana e nutriente e di un’attività fisica costante e adatta a ciascuno. Attraverso il gioco del memory “Seme con seme” i bambini saranno, inoltre, accompagnati a conoscere un po’ più da vicino il Cuamm e la realtà africana in cui i medici operano.



E siccome si sa che “fare del bene, fa bene”, non mancherà lo spazio per la solidarietà e per conoscere l’impegno quotidiano del Cuamm per le popolazioni africane, che in questa edizione, propone il sostegno alla nuova grande sfida della formazione delle risorse umane locali.