Dal 30 ottobre torna Trieste antiqua, la mostra mercato dell'antiquariato

Dal 30 ottobre al 7 novembre torna nel Salone degli Incanti Trieste Antiqua. Giunta alla sua 37esima edizione, la mostra mercato dell'antiquariato torna con molte novità, prima fra tutte la collaborazione con la Camera di commercio e la sua società in house Aries, realtà che vanta una ultradecennale esperienza nell'organizzazione di fiere ed eventi ad alto livello. "Trieste Antiqua rappresenta per il capoluogo regionale e per il Friuli Venezia Giulia un appuntamento il cui livello è riconosciuto anche all’estero, in un settore in cui la qualità dell’offerta è sinonimo di valore e attrattività" ha dichiarato il presidente della Camera di Commercio Venezia Giulia Antonio Paoletti. D'accordo anche il sindaco Dipiazza che ha definito l'evento "un momento di ripartenza capace di attrarre turisti dall'Italia e dalle vicine Austria, Slovenia e Croazia". La manifestazione attrae infatti da sempre numerosi visitatori e quest'anno, per chi dal 29 al 6 dormirà a Trieste nelle strutture che hanno aderito all'iniziativa, riceverà un biglietto omaggio a Trieste Antiqua.

Per l'edizione 2021 sono previsti antiquari provenienti da varie parti d’Italia che trasformeranno il Salone degli Incanti da centro espositivo d’arte moderna e contemporanea, in un grande rassegna di antiquariato resa unica da splendide collezioni di mobili, quadri, gioielli, orologi, tappeti e arazzi, ceramiche, abbigliamento, oggettistica, pottery e sculture. "Naturalmente il classico filone dell’antiquariato austro-ungarico - ha evidenziato Roberto Borghesi, presidente dell’Associazione Antiquari Fvg- sarà una costante anche per questa edizione"

Non mancherà uno spazio espositivo dedicato modelli di famose navi a vela e imbarcazioni tipiche da pesca e lavoro, quadri e stampe inerenti l’argomento e imbarcazioni da diporto, sia a vela che a motore, curato dall''Associazione Marinara Aldebaran, ente privato senza fini di lucro fondato nel 1951 per divulgare e promuoverela cultura marinara, studi e documentazione navale ed ogni tipo di attività connessa. Spazio anche a cultura e volontariato: all'interno della fiera saranno presenti gli stand del Teatro stabile del Friuli Venezia Giulia in cui saranno disponibili materiali informativi la Stagione 2021-2022 e dei volontari della Fondazione Airc Comitato Fvg per raccogliere fondi per la ricerca sul cancro.

Nell’ambito delle celebrazioni del “Centenario del Milite Ignoto”, tumulato presso l'Altare della Patria a Roma il 4 novembre 1921, la Fondazione Aquileia, d’intesa con il Comune di Aquileia, ha allestito il percorso tematico “Aquileia Mater. La gloria di un Ignoto” curato dalla storica Elena Menon e dedicato ai momenti salienti di quell'evento, con particolare attenzione ai fatti che hanno visto protagonista la nostra Regione". Sarà, inoltre, possibile assistere alla proiezione integrale del filmato del 1921 Gloria: Apoteosi del Soldato Ignoto, conservato presso l’Archivio Cinema della Cineteca del Friuli e restaurato digitalmente grazie al supporto della Fondazione Aquileia. Le riprese effettuate dal 28 ottobre al 4 novembre 1921 documentano la cerimonia nella basilica di Aquileia e il viaggio del treno speciale da Trieste a Roma.

Partner fondamentale per l’organizzazione dell’esposizione è l’associazione Antiquari Friuli Venezia Giulia con la quale anche quest’anno è stata formalizzata la collaborazione, mentre la mostra viene realizzata con il contributo e in co-organizzazione – mediante la messa disposizione del salone degli Incanti - del Comune di Trieste e gode del sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e di Crédit Agricole FriulAdria. A Trieste Antiqua l’ingresso sarà con la presentazione del Green pass e la misurazione della temperatura,