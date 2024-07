Arriva a Trieste il campionato internazionale di tuffi dalle grandi altezze

TRIESTE - Dal 12 al 14 luglio la città ospiterà la prima edizione di Vertigo Cliff Diving, competizione internazionale di tuffi dalle grandi altezze con la partecipazione di 24 atleti del circuito ‘RedBull cliff diving’. Già confermata la presenza dei due campioni del mondo in carica, Constantin Popovici e Rhiannan Iffland. Saranno presenti anche cinque giudici internazionali, fondamentali per qualificare l’evento, in una gara regolare, mai organizzata prima a Trieste. La manifestazione, realizzata dal Comune di Trieste e dalla Regione Fvg, può contare sul contributo di diversi sponsor privati, e sarà presentata nel dettaglio nel corso di una conferenza stampa il 10 luglio. Le competizioni si svolgeranno nel bacino San Giusto, tra il molo Audace e il molo Bersagliericon il montaggio di una torre dalla quale gli atleti si tufferanno. Le prove si terranno nella giornate di venerdì, dal tardo pomeriggio, mentre sabato e domenica sono in programma le gare vere e proprie, che si chiuderanno con le premiazioni ufficiali. L’evento è organizzato dall’Asd Vertigo Cliff Diving.