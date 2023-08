“Trieste Cocktail Week”, a settembre torna la settimana dedicata al bere miscelato

TRIESTE - Dopo l'acclamato esordio, la “Trieste Cocktail Week” è pronta a riaccendere i riflettori sulla miscelazione e al bere di qualità dal 11 al 17 settembre. Quest'anno saranno venti i locali della città coinvolti, che proporranno idee innovative e fantasiose, con un’attenzione particolare al territorio e ai prodotti locali.

L'iniziativa e i cocktail bar coinvolti

L’iniziativa è organizzata dall'agenzia di comunicazione e organizzazione eventi Freshmedia, guidata da Alberto Polojac e Filippo Vidiz, con l’intento di celebrare e valorizzare il movimento “bartending” triestino "Il nostro obiettivo", ha dichiarato Polojac, "è supportare la crescita di questo affascinante mondo, avvicinando sempre di più il pubblico alle creazioni dei nostri bartender". I cocktail bar della città coinvolti in questa edizione, come detto, sono venti, otto in più dello scorso anno: l’Antico Caffè San Marco, l’Antico caffè torinese, il Berlam Coffee Tea & Cocktail (Double Tree by Hilton), l’Hydro City, il Bar Buffet Borsa, Al Barcollo, il Mast, il Mor, il Retrò, lo 040 Social food, il Draw, il Pier The Roof, il Puro, El Bufo, La Corte Café, The Modernist, N'joy Food & Drink, La Muta, Ai Fiori e Wolf Bar.

Gli eventi

Numerosi eventi arricchiranno la settimana, tra cui masterclass e approfondimenti. Il brand Nonino sarà protagonista dell'opening party, con un Gala Dinner Show in Villa Bonomo, mentre Dolomiti Ice fornirà il ghiaccio, in diversi formati, e sarà protagonista dell’evento di chiusura, anche questo in una storica villa, ancora top secret, che avrà come ospite il campione flair Giorgio Chiarello, brand ambassador dell’azienda, che nella stessa occasione terrà una masterclass sulla mixology. Nella giornata di chiusura si terrà al Pier, una “Speed Round Competition” dove si sfideranno in una gara tecnica e di velocità otto finalisti. Tra i giudici l’ospite speciale Giorgio Chiarello. Spazio dedicato anche agli sponsor tecnici Rg Mania, Premium Cocktali Mixes e Rèal che forniranno il prodotto per la gara e i premi per il vincitore. Sarà presente anche Victoria Arduino, con il brand ambassador e campione italiano coffee & good spirits 2020, Andrea Villa, che per l'occasione presenterà la nuova macchina da caffè Black Eagle Maverick Pure Brew adatta alla preparazione di infusi da utilizzare anche per ricette mixology. Ovviamente saranno presenti anche gli altri sponsor, Xedequa con Ginterior, l’Old Tom Gin made in FVG, Domina Venti con la sua vodka, i rum di Erc Sun Spirits, le cantine Parovel con il Prosecco Doc Audace Underwater wine, e il nuovo marchio triestino SVN Senses con il liquore al caffè. E ancora, tra i partner dell’evento, da segnalare i gin di Liquoreria Friulana, Opificium, di Theresianer, gin premium, e Nataniel, local excellence, dell’azienda agricola Jakne, gin Made in Carso.