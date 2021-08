Cosa fare a Trieste e dintorni a Ferragosto

Tanti gli appuntamenti per il weekend più atteso dell’estate: concerti, spettacoli, proiezioni cinematografiche e altro ancora. Le iniziative organizzate tutte nel rispetto delle norme anti-Covid 19

Con l’arrivo di Ferragosto si vivono i giorni i clou dell’estate. Per questo fine settimana anche a Trieste e dintorni sono stati organizzati diversi eventi, tutti nel pieno rispetto delle norme anti-Covid 19. Di seguito qualche idea.

Trieste è bellissima, soprattutto la notte. Se amate gli scorci notturni, non potete perdervi la passeggiata al chiaro di luna alla scoperta degli Asburgo e la storia e i segreti della città, organizzata dalla rassegna "Trieste Mosaico di Cultura". A Monfalcone vi aspetta il Marina Julia Festival Summer edition, uno show a 360 gradi di ballo, canto, luci, laser volanti, video e ospiti d'eccezione.

Per gli amanti della buona cucina non c'è niente di meglio che festeggiare Ferragosto nel più bel salotto di Trieste. All'Harry's potrete gustare una cena firmata dagli Chef stellati Matteo Metullio e Davide De Prà. Ferragosto anche a Portopiccolo , dove vi accoglieranno colori, musica e tanto divertimento. Vi basterà indossare il giusto outfit in perfetto mood tropical e scoprire tutte le proposte che daranno vita al Borgo.

Al Castello di San Giusto ultimo appuntamento con l'operetta di Benatzky "Al Cavallino bianco". (dettagli sul sito triesteoperetta.it), mentre al giardino pubblico continua il cinema estivo. Questa domenica verrà proiettato il film "Nomadland". Infine, ricordiamo che per il 15 agosto è prevista un'apertura straordinaria del Faro della Vittoria, visitabile dalle ore 10 alle ore 19.