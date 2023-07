Måneskin, Antonacci e oltre 30 spettacoli: gli eventi di Trieste Estate dal 10 al 16 luglio

TRIESTE - I Måneskin allo stadio Rocco, Biagio Antonacci in piazza Unità: con Trieste Estate le grandi location della città ricominciano dopo anni a ospitare eventi di enorme richiamo, ma c’è molto di più nella rassegna estiva cittadina da oltre 200 spettacoli. Nella settimana dal 10 al 16 luglio gli appuntamenti soddisferanno tutti i gusti tra musica jazz, elettronica, classica, senza tralasciare il teatro e il cabaret. Il Castello di San Giusto vedrà esibirsi grandi nomi tra cui il più importante trombettista vivente Arturo Sandoval, Dj Ralph featuring Orchestra Sinfonica Rossini in un intrigante mistura tra house e classica, il concerto del teatro Verdi con le grandi colonne sonore da Ennio Morricone a Nino Rota e la grande Omara Portuondo dopo il rinvio della scorsa settimana. Tra il museo Sartorio e il palco di Piazza Verdi continua la musica di qualità con TriesteLovesJazz e la rassegna Trieste Classica Orizzonti, mentre il festival Approdi propone una competizione tra sei dissacranti comici al Sartorio. Oltre 30 eventi la prossima settimana, di cui otto nei rioni triestini per la rassegna Fuoricentro. Vediamo ora gli spettacoli nel centro cittadino.

Lunedì 10 luglio

TriesteLovesJazz, la rassegna jazzistica dell’estate a cura della cooperativa sociale Cinquantacinque, torna a illuminare il grande palco di piazza Verdi con un doppio concerto alle 21:00: gli SpakkaZuk (una moderna brass band che rivisita il repertorio tradizionale delle bande di New Orleans) e i Mombao (duo formatosi a Trieste da Damon Arabsolgar e Anselmo Luisi, in un mix di lingue e canti popolari riarrangiati in chiave rock ed elettronica).

Martedì 11 luglio

Il grande jazz continua nel suggestivo giardino del museo Sartorio alle 21 con i Triello, gruppo fondato dal pianista e compositore Sergio Cossu con Danilo Gallo al contrabbasso e Mauro Beggio alla batteria. Il loro repertorio presenta diverse composizioni di Cossu più alcuni standard non tradizionali. Seguirà il concerto tributo di Swing à la carte - omaggio a Benny Goodman, il quintetto diretto da Franco Valussi. Saranno riproposti gli arrangiamenti del quintetto di Goodman, formazione cruciale per il passaggio dal jazz classico al Be Bop. Magiche atmosfere in piazza Verdi, sempre alle 21, con “Oxygène”, spettacolo ispirato all’album più famoso del genio della musica elettronica Jean Michel Jarre. L’iconica band croata Sudar Percussion reinterpreterà l’album con batteria, tamburi, xilofoni e marimba. Un evento a cura della Comunita' Croata di Trieste - Hrvatska Zajednica U Trstu.

Mercoledì 12 luglio

Arturo Sandoval, il più importante trombettista vivente al mondo, nonché eccezionale pianista e compositore jazz, sarà protagonista di un’altra data - evento al Castello di San Giusto alle 21. La rassegna al Castello è a cura di Good Vibrations Entertainment Srl e Vigna PR srl. Alla stessa ora, al Sartorio, sei comici si sfideranno nella Stand Up Contest Night e potranno brillare per 12 minuti ciascuno, presentando al pubblico la loro corrosiva visione del mondo. Saranno giudicati dal pubblico e da una giuria di esperti. Un evento nell’ambito del festival Approdi, rassegna site specific che valorizza i luoghi del territorio attraverso l’arte.

Giovedì 13 luglio

E’ la serata di Omara Portuondo dopo il rinvio del concerto inizialmente previsto per il 3 luglio. La cantante cubana, famosa in tutto il mondo grazie al mitico progetto musical-cinematografico Buena Vista Social Club, si esibirà alle 21 al Castello di San Giusto. Sempre alle 21 il giardino del Sartorio ospita la grande musica del TriesteLovesJazz con due concerti, a partire da “Curious Objects” del trio Amiira, tornato dopo sei anni di pausa dall’LP di debutto. Un jazz con elementi di elettronica caratterizzato da spazialità, raffinata freddezza, qualità “narrativa” non verbale. Seguirà “Fractal Beauty”, dei musicisti austriaci Klaus Paier e Gerald Preinfalk e la croata Asja Valcic. Evento in collaborazione con il Forum Austriaco di Cultura di Milano.

Venerdì 14 luglio

Tre appuntamenti nella serata di venerdì 15 luglio, tutti alle 21:00, a partire dal Castello di San Giusto con Dj Ralph featuring Orchestra Sinfonica Rossini, uno dei più importanti nomi della consolle italiana, apprezzato in tutto il mondo con il suo progetto di fusione tra house e musica classica. Al Sartorio, invece, assisteremo a Music Pictures, “quadri” in musica interpretati dal Plik Guitar Quartet (a cura della Civica Orchestra di fiati "G.Verdi" di Trieste). Infine, piazza Verdi ospita ancora il TriesteLovesJazz con The Next Movement, uno dei nuovi gruppi più interessanti della scena europea, un esplosivo live-show che ha entusiasmato i fan del groove di tutto il mondo. Nel pomeriggio invece, l’ITS Arcademy di via cassa di Risparmio, il primo museo della moda contemporanea in Italia, ospiterà “Costellazioni”, concerto di percussioni e live electronics con Ivan Boaro (ore 17:00). Un evento nell’ambito della rassegna Trieste Classica Orizzonti.

Sabato 15 luglio

Biagio Antonacci approda in Piazza Unità alle 21:00 in uno degli appuntamenti più “caldi” di Trieste Estate. Il cantautore, fra i più amati della musica italiana di sempre, porterà il nuovo tour estivo “Biagio Antonacci Estate 2023” con innumerevoli brani che non hanno bisogno di presentazioni, ma non sarà l’unico grande evento della giornata. Al castello di San Giusto, infatti, si potranno ascoltare le intramontabili colonne sonore di Ennio Morricone, Nicola Piovani e Nino Rota nel concerto “Cinemà - Sax da Oscar” (ore 21:00). Federico Mondelci sarà direttore d’orchestra e sassofono solista. Un evento organizzato dal teatro Verdi. Sempre alle 21, al Sartorio, torna Trieste Classica Orizzonti con “Orient Express”, concerto per violoncello e pianoforte del Duo Biondi - Santi. La rassegna di musica classica offre anche uno spettacolo pomeridiano alle 17:00 al museo Revoltella, un appuntamento di musica e poesia con Sandro Pecchiari intitolato “Alle spalle delle cose”.

Domenica 16 luglio

? la data che tutti stavano aspettando: i Måneskin, la più famosa rock band italiana nel mondo arriva allo Stadio Nereo Rocco, che torna a ospitare un grande concerto, a 9 anni dall'ultima volta. La band - fenomeno del momento ha scelto infatti Trieste per la data zero del loro primo tour negli stadi. Appuntamento alle ore 21:00. Per chi preferisce il teatro al rock, alla stessa ora al museo Sartorio, va in scena “Alter Ego - Social ma non troppo”, una commedia sui rapporti uomo - donna, dove il mondo virtuale e quello reale si scontrano. Evento a cura dell’ Associazione culturale Unione Arti Performative.Trieste Classica Orizzonti presenta inoltre due spettacoli: alle 11 del mattino in sala Bobi Bazlen (Palazzo Gopcevich) il Duo Weltathem (violino e pianoforte), e il trionfale evento di chiusura alle 21:00 al Teatro Bobbio, con lo spettacolo di musica e danza “Perpetuum Mobile”. Trieste Estate è organizzato dal Comune di Trieste - Assessorato alle Politiche della Cultura e del Turismo, con la collaborazione dell’Assessorato alle Politiche dell’Educazione e della Famiglia e dell’Assessorato alle Politiche del Territorio, con il sostegno di PromoTurismoFVG e la collaborazione del Trieste Convention & Visitors Bureau, con la direzione artistica di Gabriele Centis per la parte musicale e Lino Marrazzo per il teatro di prosa. Il programma completo su www.triestestate.it.