Al via Trieste Estate: ecco i primi spettacoli e la nuova immagine

TRIESTE - Al via i primi spettacoli di Trieste Estate con la rassegna teatrale "Let's Play" al Sartorio: darà il la alla grande rassegna estiva lo spettacolo “Trieste è il mare - Trst je morje”, con Ariella Reggio, Alessandro Mizzi e Ilija Ota, giovedì 6 giugno alle ore 21. E' stata anche presentata la nuova immagine per l'edizione 2024, realizzata da Chromosome Studio, dei giovani artisti triestini Sara e Davide Comelli, ed è online anche il sito www.triestestate.it con il programma dettagliato di tutta la manifestazione. La rassegna si comporrà di quasi 300 spettacoli in 101 giorni, dal 6 giugno al 18 settembre, in 40 location distribuite su tutto il territorio cittadino.

Gli spettacoli dal 6 al 9 giugno

La rassegna teatrale “Let’s play - tre teatri al Sartorio”, vede la collaborazione di tre teatri: il Miela, la Contrada e il Teatro Stabile Sloveno e si terrà nel giardino del Museo Sartorio. Il primo spettacolo, come anticipato, sarà “Trieste è il mare - Trst je morje”, uno spettacolo pensato per raccogliere, nell'arco di un'ora, il significato di questo dualismo attraverso le voci di letterati e poeti, ma anche di chi è legato economicamente, lavorativamente e sportivamente al mare. Il testo è di Stefano Dongetti, con la collaborazione di Lino Marrazzo, che cura anche la regia.

Il tema del mare sarà anche protagonista del secondo spettacolo il 7 giugno: “Topolini”, una produzione del Bonawentura/Teatro Miela di e con Luigi Orsini, ovviamente dedicato alle terrazze sul mare più amate dai triestini. Non il classico rifugio per turisti con spiagge idilliache e nemmeno una silenziosa oasi di pace, i Topolini sono qualcosa di più: per i triestini è un luogo dove si rivelano tramonti spettacolari, ci si tuffa vicino al Castello di Miramare, con alle spalle il Carso e all'ombra degli alberi. I triestini che lo popolano saranno descritti dall’insolita prospettiva di un forestiero.

Si prosegue con altre due produzioni del Miela: sabato 8 giugno è la volta di “Obsoleto”, monologo comico di Stefano Dongetti, che unisce per la prima volta stand-up e sit-down comedy, affrontando temi contemporanei e odierni con ironia. Il pubblico acconsentirà all'uso di cookie tecnici, anche di terze parti, necessari al suo funzionamento, e consenso al servizio di geolocalizzazione permetterà l'esperienza di un ritorno a casa in linea con le proprie preferenze.

La settimana si conclude domenica 9 giugno con “Paraormonal”, di e con Laura Bussani, che toccherà temi di conturbante attualità come menopausa, OnlyFans, rave party, social, clima, natura, cani, droghe leggere, horror movie, con la fisarmonica di Stefano Bembi e la regia di Ivan Zerbinati. Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21, i biglietti sono acquistabili sul circuito www.vivaticket.com o alla biglietteria del teatro Miela.

L’immagine di Trieste Estate 2024

L’immagine selezionata per Trieste Estate 2024 è stata realizzata da Chromosome Studio dei fratelli Sara e Davide Comelli, giovani artisti triestini che hanno firmato numerosi graffiti e lavori pittorici di grandi dimensioni a Trieste, ma anche a Parigi, Barcellona, Berlino, Sydney e altre città. L’immagine, spiega Sara Comelli, combina "una parte grafica bidimensionale con una parte volumetrica tridimensionale realizzata a mano con vari elementi di carta ritagliati e dipinti ed in seguito fotografati, con lo scopo di creare una sensazione massima di tridimensionalità e di profondità nell’immagine finale. Una figura che ricorda i pop up nei libri illustrati e interagisce con la grafica circostante”. Chromosome studio ha curato lavori grafici, interventi pittorici murales e illustrazioni di vario tipo per locali culturali e commerciali, ristoranti, alberghi, allestimenti fieristici, progetti di scenografia e segnaletica, fino ad arrivare a interventi di riqualificazione urbana in varie parti del mondo. (Instagram: chromosome_studio, www.chromosomestudio.com).

Dal 2022 l’immagine coordinata della manifestazione è curata da Studio Iknoki, studio di grafica e type design, attivo dal 2012 e fondato da Christian Jugovac e Francesco Greguol, con sede contemporaneamente a Trieste e Treviso. Progetta libri, riviste, caratteri tipografici, sistemi di identità visiva e strumenti digitali per istituzioni culturali e aziende.

Trieste Estate è organizzato dal Comune di Trieste - Assessorato alle Politiche della Cultura e del Turismo, con la collaborazione dell’Assessorato alle Politiche dell’Educazione e della Famiglia e dell’Assessorato alle Politiche del Territorio, con il sostegno di PromoTurismoFVG e la collaborazione del Trieste Convention & Visitors Bureau, con la direzione artistica di Gabriele Centis per la musica e Lino Marrazzo per il teatro di prosa, in sinergia con il Teatro degli Sterpi e Hangar Teatri, Vigna PR e Good Vibrations.