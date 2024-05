Trieste Estate, svelato il programma: Turandot, 40 Fingers e Consoli a San Giusto

TRIESTE - Oltre 260 eventi per 101 giorni di spettacoli, con titoli di gran richiamo tra cui la Turandot e i Carmina Burana al castello di San Giusto, e poi Carmen Consoli, i 40 Fingers, musica di generi differenti ma anche teatro, cultura, cinema e circo acrobatico. Tutto è pronto per la ventunesima edizione di Trieste Estate, dal 6 giugno al 18 settembre, che anche quest'anno supera il record di eventi del 2023. Sono 30 gli spettacoli in più rispetto all’anno scorso e circa 200 saranno gratuiti. Un cartellone che spazia dalla musica classica e lirica all’operetta, passando per il jazz, il pop e il rock, ma anche teatro di prosa, cabaret, spettacoli circensi e per bambini, senza tralasciare il cinema, la cultura e la danza. Un totale di 21 cicli di eventi, tra festival e rassegne. Saranno 40 le location tra piazze e teatri dal centro cittadino fino a toccare i giardini e le piazze di tutti i rioni della città con gli oltre 80 spettacoli della rassegna Fuoricentro nella sua seconda edizione.

Il budget complessivo per la rassegna ammonta a un milione di euro, che deriva in parte da risorse del bilancio comunale e in parte dal gettito dell’imposta di soggiorno. L’importo allocato dal tavolo tecnico del turismo per Trieste Estate 2024 è di 250mila euro. La conferenza stampa introduttiva ha avuto luogo oggi, giovedì 16 maggio, alla presenza dell’assessore comunale alla cultura e al turismo Giorgio Rossi, il presidente di Federalberghi Guerrino Lanci con i direttori artistici, insieme ad artisti e organizzatori coinvolti nei singoli eventi.

I concerti

L’offerta musicale di Trieste Estate abbraccia una sorprendente varietà di generi, anche in collaborazione con i teatri della città, a partire dal Festival dell’operetta, che avrà inizio il 20 giugno al Rossetti fino all’attesa Turandot di Puccini al castello di San Giusto, una grande produzione del teatro lirico Giuseppe Verdi in tre rappresentazioni (10, 12 e 13 luglio), a cui seguiranno i Carmina Burana e la Nona Sinfonia di Beethoven.

La rassegna al Castello di San Giusto, curata da Vigna PR e Good Vibrations Entertainment, proporrà altri grandi nomi tra cui i 40 Fingers, il guitar quartet che sta avendo successo in tutto il mondo, Carmen Consoli, una delle più importanti e amate voci della musica italiana, Perpetuum Jazzile, una delle orchestre vocali più blasonate al mondo e il cantautore irlandese, Glen Hansard, il poeta del folk che ha vinto il Premio Oscar nel 2008, oltre al concerto omaggio a Lucio Dalla e la serata dedicata ai Queen. Ci saranno anche due serate evento pensate per il pubblico più giovane: il 25 luglio la "Trash Nite" con Cristina D'Avena e il 31 luglio il live show "Broccoletti Pop" che suonerà le hit più amate del nuovo millennio. Il mese di settembre vedrà protagonista la Società dei concerti con il festival “Il faro della musica”, che si aprirà con un momento musicale in piazza Unità il giorno 5, con brani di Vivaldi, Mozart e Piazzolla.

Il “cuore pulsante” di Trieste Estate, ovvero il grande palco di piazza Verdi, ospiterà poi le star del jazz mondiale con la rassegna Triestelovesjazz, a partire dalla US Navy Band (in collaborazione con il consolato Usa), Rachel Z, Omar Hakim e Jonathan Toscano, Adam Holzmann & The Big Band Theory, e i Kennedy Administration. Non mancherà la musica folk, etnica e brasiliana, oltre ai tributi alle grandi colonne sonore di Hollywood e del mondo Disney. Il Museo Sartorio ospiterà una ricca offerta di concerti dal taglio cameristico, e ospiterà alcuni eventi della 50° Settimana Sociale della CEI (Conferenza Episcopale Italiana), che si aprirà il 3 luglio alla presenza del Presidente della Repubblica, per proseguire il 4 con un grande concerto in piazza Unità con le esibizioni di Roberto Vecchioni, Riccardo Cocciante, Simone Cristicchi, Malika Ayane e Amara e culminare con la visita di Papa Francesco del 7 luglio.

Teatro di prosa

Il cartellone del teatro di prosa offre un raffinato e vario programma che si comporrà di più rassegne teatrali. Si partirà con Let’s Play - Tre teatri al Sartorio, la rassegna che anche quest’anno unirà in una prolifica collaborazione il Miela, la Contrada e il Teatro Stabile Sloveno, e che il 6 giugno presenterà il primo evento di Trieste Estate, una coproduzione tra i tre teatri: “Trieste è il mare - Trst je morje”. Grande attesa anche per il “Macbeth” in un allestimento originale del Miela, un omaggio ad Anita Pittoni, “Gocce di sale”, del Teatro Stabile Sloveno, “La Sovrana”, dal romanzo di Alan Bennett, la commedia “Le fuggitive” con Ariella Reggio, l’adattamento del romanzo di Ivo Andric “Most”, nell’ambito del Festival del Litorale, una pièce teatrale dedicata a Eleonora Duse e lo spettacolo in onore dei 100 anni dalla nascita di Franco Basaglia “Ti regalerò una rosa”. Torna, alla sua terza edizione, il Festival di teatro per ragazzi / Dadadù 2024 organizzato dall’associazione Zatrocarama. Non mancherà il teatro dialettale con il Festival Ave Ninchi (1 - 4 agosto), a cura de L'Armonia.

Trieste Estate Fuoricentro

Al via anche la seconda edizione di Trieste Estate Fuoricentro, a cura del Teatro degli Sterpi / Hangar Teatri, che porterà intrattenimento e cultura nei rioni triestini. Apre le danze il 15 giugno a Roiano un concerto di cumbia con i Los Ekekos, corredato da uno spettacolo di circo, e la rassegna si concluderà l’11 agosto con il gruppo locale Afrobič e i salernitani C’ammafunk in campo San Giacomo. E ancora, il Circo Madera a Borgo San Sergio, lo spettacolo di fuoco "Ritual de fuego" del gruppo Quetzalcoatl a Barcola e il monologo "Punto di fusione", di e con Diana Höbel, riguardo la ex ferriera di Servola. Grazie a una collaborazione con il Rossetti saranno realizzati spettacoli di marionette con i Piccoli di Podrecca.

Altri eventi

Oltre alla musica e al teatro non mancheranno cinema, cultura e conferenze. Torna il grande cinema al Giardino Pubblico de’ Tommasini con i cortometraggi di “Shorts International Film Festival” dell’associazione Maremetraggio e la rassegna “Cinemanordest”, a cura della Casa del Cinema. Al Museo Sartorio, il 6 settembre, il cronista sportivo per eccellenza Dan Peterson terrà la conferenza “Vincere e giocare”, mentre in agosto torna a grande richiesta il ciclo di incontri “Archeologia di sera” al museo Winckelmann.

La rassegna estiva è organizzata dal Comune di Trieste - Assessorato alle Politiche della Cultura e del Turismo, con la collaborazione dell’Assessorato alle Politiche dell’Educazione e della Famiglia e dell’Assessorato alle Politiche del Territorio, con il sostegno di PromoTurismoFVG e la collaborazione del Trieste Convention & Visitors Bureau, con la direzione artistica di Gabriele Centis per la musica e Lino Marrazzo per il teatro di prosa, in sinergia con il Teatro degli Sterpi e Hangar Teatri, Vigna PR e Good Vibrations.