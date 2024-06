Carmen Consoli, i 40 Fingers e la Topside Brass Band: Trieste estate entra nel vivo

TRIESTE - Gli attesi concerti dei 40 Fingers e di Carmen Consoli, la Topside Brass Band delle U.S. Naval Forces Europe and Africa, e poi la grande musica classica con il Festival Zoè, il teatro di prosa al museo Sartorio e la magia del mondo celtico con il festival Triskell. Questo e molto altro a Trieste Estate, la grande rassegna estiva da 300 spettacoli, in programma fino a settembre, che nella settimana dal 24 al 30 giugno entra nel vivo con i grandi concerti al castello di San Giusto e in piazza Verdi. Ecco gli spettacoli della settimana (il programma completo su www.triestestate.it).

Musica

La rassegna musicale al Castello di San Giusto inaugura il cartellone estivo sabato 29 giugno alle 21 con i 40 Fingers, il nuovo fenomeno mondiale del crossover: quattro virtuosi della chitarra con un repertorio fatto di riarrangiamenti di celebri brani rock, pop e colonne sonore, ma anche brani originali. Dopo il successo del tour negli USA, a grande richiesta i 40 Fingers annunciano il “ritorno a casa” con un viaggio musicale senza confini linguistici e geografici attraverso le versioni di Sultans of Swing, Africa, Sound of Silence, Bohemian Rhapsody, Last of Mohicans, Libertango e altri. Alla stessa ora, in piazza Verdi, continua la rassegna “Trieste loves Jazz” con la Topside Brass Band delle U.S. Naval Forces Europe and Africa, un gruppo musicale pieno di energia con un vasto repertorio di musica tradizionale e moderna da New Orleans, rhythm and blues, grandi successi pop e arrangiamenti di brani popolari in tutto il mondo.

Domenica 30 giugno si torna al Castello con Carmen Consoli, nella tappa triestina del suo nuovo tour-evento “Terra ca nun senti”, con cui la ‘Cantantessa’ omaggia la tradizione musicale siciliana. Uno spettacolo che ha già toccato Stati Uniti, Canada, Spagna e le più belle location del Belpaese. Cantante, cantautrice e polistrumentista, Carmen Consoli è la prima donna a vincere la Targa Tenco e una delle voci più amate dell’intera scena musicale nazionale, nota anche all’estero. Da segnalare anche gli appuntamenti infrasettimanali come Il concerto "Balkan Sax Music" nel Giardino del Museo Sartorio, un ensemble di sassofoni della Civica Orchestra di fiati "G.Verdi" - città di Trieste (martedì 25 giugno alle 21), e il “Festival Zoè” di Trieste Classica con quattro concerti: “Ancestrals” del Trio Quodlibet, composto da violino, viola e violoncello (giovedì 27 giugno alle 20:30 al conservatorio Tartini), “Ogni pensiero, ogni senso un canto”, concerto per clarinetto e pianoforte del Duo Althea (venerdì 28 giugno alle 17:30 al Museo Teatrale Carlo Schmidl) e nella stessa giornata, al Tartini alle 20:30, “La musica dell’acqua”, del Duo Piccotti - Puig, violino e pianoforte. Domenica 30, alle 11 del mattino al Museo Schmidl, si esibirà il Duo Veles (voce e chitarra) con “Sguardi nel Cosmo Umano”. Il concerto programmato per le 21 in piazza Verdi (Jeux d’Eau, con Anna Rigoni e Marco Fantacuzzi) è stato spostato a data da destinarsi.

Teatro

Lunedì 24 giugno, nel giardino del Museo Sartorio alle ore 21, va in scena una serata culturale audiovisiva con ascolto della commedia “Sen kresne no?i - Sogno d'una notte di mezza estate” di William Shakespeare in lingua slovena, accompagnata da performance di sand painting. Martedì 25 sarà la volta di “La morte, ovvero il pranzo della domenica”, spettacolo lieve e toccante intorno al più grande tabù della nostra cultura, per il “Festil, Festival Estivo del Litorale” (Politeama Rossetti, ore 21). Giovedì 27 giugno torna nel giardino del museo Sartorio la rassegna “Let’s Play”, sempre alle ore 21, con la terza replica, a grande richiesta, dell’amato “Trst Je morje - Trieste è il mare”, con Ariella Reggio. Venerdì 28 sarà la volta di “Kaplja Soli / Goccia di sale”, una produzione del Teatro Stabile Sloveno sull'archetipo del rapporto tra uomo e natura, e al Politeama Rossetti “Come una specie di vertigine. Il Nano, Calvino, la libertà”, spettacolo di Mario Perrotta ispirato all’opera di Italo Calvino. Sabato 29 e domenica 30 al Sartorio, va in scena “Chevap.Chef.”, un’altra produzione del Teatro Stabile Sloveno, monologo plurilingue per un attore comico sul ruolo dei leggendari cevapcici nelle tradizioni culinarie e culturali mediterranee e balcaniche.

Trieste Estate Fuoricentro

Approda a Borgo San Sergio, per tutta la settimana, in piazza XXV Aprile, presso la ex casa del Popolo e la Biblioteca Mattioni, la rassegna Trieste Estate Fuoricentro, con il festival internazionale di arti performative TACT, tra attività per bambini, circo, giocoleria, musica, cinema e teatro.

Altri eventi

Per tutta la settimana il boschetto del Ferdinandeo sarà animato dal Triskell, il festival della musica e della cultura celtica che offre intrattenimento per tutta la famiglia tra workshop, spettacoli, conferenze, attività per bambini e tanta musica. Per gli amanti del cinema, da venerdì 28 a domenica 30 giugno al Giardino Pubblico de Tommassini saranno proiettati i cortometraggi di ShorTS International Film Festival, prestigiosa rassegna internazionale alla sua 25 esima edizione, un palcoscenico per il cinema indipendente e innovativo.

Trieste Estate è una rassegna organizzata dal Comune di Trieste - Assessorato alle Politiche della Cultura e del Turismo, con la collaborazione dell’Assessorato alle Politiche dell’Educazione e della Famiglia e dell’Assessorato alle Politiche del Territorio, con il sostegno di PromoTurismoFVG e la collaborazione del Trieste Convention & Visitors Bureau, con la direzione artistica di Gabriele Centis per la musica e Lino Marrazzo per il teatro di prosa, in sinergia con il Teatro degli Sterpi e Hangar Teatri, Vigna PR e Good Vibrations.