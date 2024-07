Trieste Estate, la Turandot a San Giusto e i Kennedy Administration: gli spettacoli della settimana

TRIESTE - Un maestoso allestimento della Turandot al Castello di San Giusto e i “Kennedy Administration”, la band di punta della scena musicale newyorchese, la serata tributo a Lucio Battisti e il festival teatrale Festil con spettacoli e letture sceniche alla scoperta delle contraddizioni della società moderna. E poi il grande cinema al Giardino Pubblico e l’intrattenimento di qualità nei rioni triestini con la rassegna Fuoricentro. Trieste estate, la rassegna estiva cittadina da oltre 300 spettacoli, offre oltre 40 gli eventi nella sola settimana dall’8 al 14 luglio (programma completo su www.triestestate.it).

Concerti

E’ il momento di uno degli appuntamenti più attesi di Trieste Estate 2024: la “Turandot” di Puccini al Castello di San Giusto, a cura del Teatro Verdi, nelle tre repliche di mercoledì 10, venerdì 12 e sabato 13 luglio. Nel centenario pucciniano, il Verdi dedica al grande compositore la sua ultima e più sfidante opera, commistione sapiente di tradizione occidentale e mimesi d’Oriente, perfetta per il porto internazionale di Trieste. Il maestro Enrico Calesso dirigerà l’orchestra e la regia è stata affidata a Davide Garattini Raimondi, con Rebeka Lokar nel ruolo della protagonista e Clay Hilley nei panni del principe Calaf. Nella serata di mercoledì 10 luglio il palco di Piazza Verdi, si illuminerà per il gruppo di virtuosi statunitensi Kennedy Administration. Una band con sede a Brooklyn composta dai migliori giovani musicisti di New York City, che intreccia jazz, R&B, hip-hop e pop, e si è imposta come il nuovo gruppo di punta della scena newyorchese. E’ guidato da due menti: la carismatica cantante Kennedy e il tastierista e produttore Ondre J, collaboratore di lunga data di Gregory Porter. Un evento nell’ambito della rassegna “Triestelovesjazz”.

In piazza Verdi si terranno altri spettacoli di grande richiamo, come il concerto di Mike Sponza & Central Europe Blues Convention (martedì 9 luglio), il musical “La mia Berlino” della Trieste Musical Company (giovedì 11 luglio), l’evento “Lucio Battisti, genesi di una leggenda” a cura dell’Acsd Toc Toc Trieste, tra musica e narrazioni sul grande autore italiano (venerdì 12 luglio). Nel Giardino del Museo Sartorio , da lunedì a sabato si alterneranno gli spettacoli del “Triestelovesjazz” (tra cui il doppio concerto di giovedì 11 con Harmelogic e Luca Ciut) e il “Festival di musica libera” che, tra i vari appuntamenti, presenterà lo spettacolo “Puer Natus, viaggio musicale dall’Appennino al mare”, degli Enerbia (venerdì 12 luglio). Al Sartorio andrà in scena anche il Festival Space Music-Musica Acusmatica, festival di musica d’avanguardia che proporrà una serata con il flautista Roberto Fabbriciani, noto per le sue collaborazioni con Luigi Nono, Luciano Berio e altri (9 luglio) e un evento dedicato alla musica d'improvvisazione guidato dal musicista Andrea Massaria (10 luglio).

Teatro

Il “Festil - Festival estivo del litorale” torna con due doppi spettacoli al teatro dei Fabbri. Si comincia martedì 9 luglio con due letture sceniche a tema futuristico - tecnologico: “Pet Rock” e “Antropico”, dove temi quali intelligenza artificiale, metaverso, robot e ologrammi sono protagonisti di storie distopiche e a tratti oscure. Mercoledì 10 si susseguiranno altre due letture sceniche tra il claustrofobico e il surreale: “Per la vita” e “Petricore”. Nella stessa serata parte la rassegna “Atmosfere letterarie alla Kleine Berlin”, nella suggestiva galleria della Seconda Guerra Mondiale. In scena “Nuvole e abissi in galleria”, con lo scrittore Andrea Comisso, l'attrice Sara Alzetta e il chitarrista Emanuele Laterza.

Cinema

Nella fresca e incantevole cornice del Giardino Pubblico arriva la rassegna Cinemanordest, a cura dell’Associazione Casa del Cinema, che martedì 9 luglio presenterà il film “Trieste - Gli anni della psicoanalisi, di Giampaolo Penco” e proseguirà fino a venerdì 12 con “Il toro”, di Carlo Mazzacurati. La stessa location lascerà il passo nel weekend al ciclo di proiezioni “Il giardino del cinema”, che sabato 13 luglio presenta “Perfect days” di Wim Wenders e domenica 14 con “Cento domeniche” di Antonio Albanese.

Trieste Estate Fuoricentro

La rassegna che porta grandi spettacoli nei rioni cittadini fa tappa a Servola venerdì 12 luglio, nel piazzale Parrocchia, con il concerto del Complesso Bandistico Oratorio Salesiano e lo spettacolo “Punto di fusione” sulla storia della Ferriera. Nel weekend la rassegna arriva a Valmaura: sabato 13 luglio la Microarea Case Rosse si terranno spettacoli e corsi, per culminare la sera con l’evento dance “Faces”. Domenica 14, invece, sarà il giardino Antollovich ad animarsi di eventi tra cui il live della Banda Berimbau e il blues rock dei BFF.

Trieste Estate è una rassegna organizzata dal Comune di Trieste - Assessorato alle Politiche della Cultura e del Turismo, con la collaborazione dell’Assessorato alle Politiche dell’Educazione e della Famiglia e dell’Assessorato alle Politiche del Territorio, con il sostegno di PromoTurismoFVG e la collaborazione del Trieste Convention & Visitors Bureau, con la direzione artistica di Gabriele Centis per la musica e Lino Marrazzo per il teatro di prosa, in sinergia con il Teatro degli Sterpi e Hangar Teatri, Vigna PR e Good Vibrations. Ulteriori info su www.triestestate.it.