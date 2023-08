Trieste Estate: l'atteso "Concerto all’Alba" con un pianista di fama internazionale

TRIESTE - E’ la settimana del “Concerto all’Alba”, che quest’anno vedrà protagonista il pianista venezuelano, naturalizzato triestino, Juan Vladilo, uno dei fondatori dell’orchestra Ochos Rios, con un’esperienza di prestigiose collaborazioni con jazzisti internazionali. L’evento in programma per domenica 13 agosto è uno degli spettacoli di punta di Trieste Estate, la rassegna da oltre 200 eventi organizzata dal Comune di Trieste. Ecco il programma dal 7 al 13 agosto, consultabile anche su www.triestestate.it.

Lunedì 7 agosto

La settimana inizia con un film d’autore nell’incantevole cornice del Giardino Pubblico alle ore 21:00: la rassegna organizzata dalla Casa del Cinema propone il vincitore di sette premi oscar “Shakespeare in Love”, che narra l'amore dello scrittore William Shakespeare, sentimento nato durante la preparazione di “Romeo e Giulietta”, per la giovane Lady Viola.

Martedì 8 agosto

Martedì 8 agosto arriva il secondo appuntamento con il ciclo di eventi Archeologia di sera nel Giardino del Museo Winckelmann, intitolato “Castellieri del Carso: villaggi protostorici tra Adriatico ed Europa centro-orientale”. Un’accattivante presentazione divulgativa a cura del geoarcheologo Paolo Paronuzzi, con interventi musicali dei Lumen Harmonicum.

Mercoledì 9 agosto

Appuntamento nella peculiare cornice della Kleine Berlin in via Fabio Severo, con la presentazione del libro “Sirene e cocai” (ore 20:30) di Sabrina Gregori, attrice e scrittrice, un testo comico sui rapporti tra uomini e donne triestini. Un evento della rassegna “atmosfere letterarie alla Kleine Berlin”, progetto letterario promosso dal CAT (Club Alpinistico Triestino), insieme alla IV Circoscrizione e alla Kleine Berlin. Alle 21 in piazza Verdi va in scena “La Vecia Trieste presenta... la Vecchia America”, esibizione della Vecia Trieste Showband e Orchestra. Una trasferta a New York con un repertorio di artisti di grande fama come Lelio Luttazzi. In collaborazione con coro Ad Libitum, presenta Ornella Serafini. Contemporaneamente al Giardino del Museo Sartorio, “Atmosfere d'avanspettacolo” spettacolo che ritorna in una veste nuova, un viaggio recitato e cantato sui comportamenti e costumi degli anni 70, con ospiti a sorpresa, di e con Marcello Crea, A cura dell’Associazione Nova Academia Alpe Adria. Infine al Giardino Pubblico la rassegna della Casa del Cinema con “Spider-man: across the spider-verse”

Giovedì 10 agosto

Alle 21 in piazza Verdi, dopo il coinvolgente concerto di Zucchero, un’occasione per rivivere nuovamente la magia del blues, dei ritmi cubani e del repertorio di Zucchero Fornaciari con la tribute band “Diavolo in noi”,composta da 13 musicisti.. Allo stesso orario al Museo Sartorio la compagnia teatrale L’Armonia presenterà “Sottobanco”, uno spettacolo in dialetto triestino su un testo di Domenico Starnone: una divertente e feroce riflessione sui problemi della scuola.

Venerdì 11 agosto

Torna il Festival dell’operetta con un nuovo appuntamento in omaggio alle pagine più famose della ‘piccola lirica’, intitolato “Evviva l’operetta”. Sul palco di piazza Verdi alle 21:00 si esibiranno Andrea Binetti, Ilaria Zanetti, Maria Giovanna Michelini, Sergey Kanygin, Corrado Gulin al pianoforte e Antonio Kozina al violino.

Il Sartorio, invece, ospiterà “Irish Baroque”, un viaggio dalle melodie rinascimentali a quelle della tradizione popolare di autori barocchi inglesi e irlandesi scoperte nelle antiche raccolte di arie, ground e gighe, eseguite su strumenti originali. A cura di Orchestra Barocca Triestina - Tr?aški Baro?ni Orkeste.

Al Giardino Pubblico la rassegna il Giardino del Cinema con la proiezione de “La lunga corsa”, dal regista di “Easy - Un viaggio facile facile”, favola surreale su un bambino e poi un giovane adulto nato e cresciuto in un carcere.

Sabato 12 agosto

Al Giardino del Museo Sartorio, alle 21:00, un altro evento del Festival Internazionale dell’Operetta: un “Omaggio a Sergio Endrigo” a novant'anni dalla sua nascita. Nato a Pola, Indrigo dedicò alcune delle sue canzoni a Trieste e alla sua terra natia. Con Marzia Postogna e Eduardo Contizanetti alla chitarra.

Serata revival anche in piazza Verdi con “Ruggente nostalgia” e i successi più “spensierati” degli anni ‘60 e ‘70. A cura dell’Associazione I '60 Ruggenti - Ritrovarsi in musica.

Al Giardino Pubblico il film “Il sol dell’avvenire”. Un regista e una produttrice girano un film ambientato nel 1956 ispirato a “Il nuotatore” di Cheever.

Domenica 13 agosto

E’ il giorno del “Concerto all’alba” sul molo Audace, uno degli appuntamenti più attesi e più magici dell’estate triestina. Alle 4:50 si esibirà il pianista venezuelano Juan Vladilo, uno dei fondatori dell’orchestra Ocho Rios, artista che vanta collaborazioni con jazzisti di livello internazionale. Vladilo ha trascorso l’infanzia nel suo paese natale per poi trasferirsi a Trieste. Organista e compositore in formazioni progressive rock degli anni settanta, negli ottanta si è avvicinato alla musica afrocubana con influenze jazzistiche. L'evento si inserisce in Trieste Loves Jazz.

Alle 21 al Sartorio va in scena “Il diario di Eva (e Adamo)”, tratto da Mark Twain. Un ritratto ironicissimo e lontano da stereotipi (il testo è del 1905!) di come la prima donna, appena creata, veda e scopra il mondo. A cura di Ferrara Off.

Asempre alle 21 in piazza Verdi, serata di tango con musica dal vivo e coreografie di ballerini, intitolata ” Tango da Pensare”, del Quartetto Neotango. A cura dell’Associazione culturale Punto Musicale.

Il Giardino del Cinema prosegue con il film “Everything everywhere all at once”, commedia vincitrice di sette oscar, di Daniel Scheinert e Daniel Kwan, sempre al Giradino Pubblico.

Trieste Estate è organizzato dal Comune di Trieste - Assessorato alle Politiche della Cultura e del Turismo, con la collaborazione dell’Assessorato alle Politiche dell’Educazione e della Famiglia e dell’Assessorato alle Politiche del Territorio, con il sostegno di PromoTurismoFVG e la collaborazione del Trieste Convention & Visitors Bureau, con la direzione artistica di Gabriele Centis per la parte musicale e Lino Marrazzo per il teatro di prosa. Il programma completo su www.triestestate.it.

Trieste Estate Fuoricentro: gli eventi nei rioni cittadini

Comunicato stampa (Trieste, 27 luglio 2023): Da venerdì 11 a domenica 13 agosto i rioni che accoglieranno gli eventi di “Trieste Estate fuoricentro” saranno quelli di Gretta e Roiano. La Microarea di Gretta, in via Sebastiano Santi, ospiterà gli spettacoli di venerdì 11 agosto. Aprirà la serata alle 19.30 l’ormai conosciuto “Crampi Elisi Live - Che rion che rion” con Maxino, Flavio Furian ed Elisa Bombacigno. Sul palcoscenico si alterneranno i classici personaggi del cabaret di Domace e brani musicali inediti. Alle ore 21.00 saranno invece Vincenzo Vasi e Luigi “Lullo” Mosso i protagonisti. “No Dance” è uno spettacolo surreale dal gusto dadaista in cui si gioca con le parole, il movimento e la musica nei suoi svariati generi: un pretesto per liberarsi da ogni forma di paletto espressivo. Un concerto che mescola humour e suono, in cui qualsiasi cosa, perfino un gatto nel bidet, può essere una scusa per abbandonare il senso del reale ed abbandonarsi ad una percezione liquida dell’assurdo.

Sabato 12 agosto “Trieste Estate fuoricentro” si sposta nel quartiere di Roiano, in Piazza Tra I Rivi. Qui alle ore 20.00 Max Maccarinelli porterà il suo “Street Fool”. Protagonista è Arthur, un vagabondo surreale e stralunato, un clochard. Arthur però non porta con sé solamente la sua casa ma anche un vero e proprio street food che come per magia prende forma davanti agli occhi del pubblico. Si continua poi con la musica, sarà infatti il duo Frank Sinutre ad esibirsi alle ore 21.00. Frank Sinutre è un duo di musica elettronica di Mantova attivo dal 2011 che ha la peculiarità di utilizzare nei live singolari strumenti elettronici autocostruiti come il Reactabox, oltre che strumenti tradizionali. Il penultimo weekend della rassegna si concluderà

domenica 13 agosto al Ricreatorio Brunner, ingresso in via Sara Davis. A partire dalle 17.00 sarà presente Giorgio Cescutti con il Furgone-biblioteca Drago Zio Giò - LibRibelli, che porta in modo dinamico ad avvicinarsi al mondo della lettura. Difficile spiegare lo stupore dei piccoli e dei grandi che entrano all’interno del furgone con la possibilità di visionare, leggere e giocare con i libri. Alle 17.00 Oltre quella Sedia porterà a Roiano il suo Teatro InteressHante, che vuole essere uno stimolo per creare ponti emotivi - la lettera H simboleggia proprio questo ponte che partirà dall’attore e arriverà allo spettatore utilizzando oggetti e i corpi in un viaggio di anime semplici. La Compagnia Aga alle 19.00 porterà in scena “Ca’Mea”. Tre donne, con tre sedie che si smontano e si rimontano, come la loro relazione; Agnese, Gaia e Alessandra si raccontano così: cercando con insistenza di stare in equilibrio su oggetti che le respingono in una casa che non è una casa. Le verticali, una grande sfera, un filo teso diventeranno le fondamenta per costruire Ca’ Mea o forse ca’ tua o ca’ sua. L’evento finale di domenica sarà il concerto “La Rivoluzione digitale Live” del cantautore triestino Cortellino. Accompagnato dalla band blues triestina Blue Cheese con la collaborazione di Liviano Mos ai synth, il cantante interpreterà le sue canzoni storiche e farà sentire delle novità della nuova produzione. Suoni blues e psichedelici allieteranno la serata.

“Trieste Estate fuoricentro”, realizzata a cura del Teatro degli Sterpi con il supporto tecnico di Hangar Teatri, fa parte del calendario di “Trieste Estate”, rassegna organizzata dal Comune di Trieste - Assessorato alle Politiche della Cultura e del Turismo, con la collaborazione dell’Assessorato alle Politiche dell’Educazione e della Famiglia e dell’Assessorato alle Politiche del Territorio, con il sostegno di PromoTurismoFVG e la collaborazione del Trieste Convention & Visitors Bureau. Tutti gli eventi sono a ingresso libero fino ad esaurimento posti. In caso di maltempo gli eventi saranno annullati. Per maggiori informazioni visitare il sito hangarteatri.com