I bambini protagonisti di Trieste Estate con il festival DaDaDù: gli eventi dal 21 al 27 agosto

TRIESTE - Trieste Estate dedica ai più piccoli la settimana dal 21 al 27 agosto, con il primo festival internazionale per bambini DaDaDù nella sua seconda edizione, (già iniziata domenica 20 agosto con lo spettacolo “Ooh Teresina”). Uno spettacolo al giorno, uno più colorato dell’altro, tutti pensati per gli spettatori più giovani ma anche per i loro genitori, all’insegna dell’intrattenimento di qualità con compagnie di professionisti provenienti da Italia, Croazia e Slovenia. Una di queste verrà premiata nella serata finale di domenica 27 agosto. Uno degli spettacoli, organizzato da La Contrada, è un omaggio alla memoria dell’amato scrittore Corrado Premuda. Per i più “grandi”, invece, continua la rassegna al Winckelmann “Archeologia di Sera”, con un documentario sui castellieri, e la rassegna “Il Giardino del Cinema” in Giardino Pubblico, organizzata dalla Casa del CInema. Di seguito il programma nel dettaglio, consultabile anche sul sito www.triestestate.it.

Lunedì 21 agosto

Continua, dopo i primi spettacoli andati in scena la settimana scorsa, la seconda edizione del Festival Internazionale di Teatro Ragazzi Da Da Du al giardino del museo Sartorio, che la farà da padrone nella settimana dal 21 al 27 agosto, con spettacoli che inizieranno alle ore 20:00. Lunedì 21 va in scena “Pinocchio”, un colorato spettacolo per grandi e piccini ispirato alla favola di Carlo Collodi. La cassetta degli attrezzi del burattinaio, i vecchi burattini e quelli appena disegnati diventeranno palcoscenico e personaggi di questo Pinocchio, fonte di nuovi e sorprendenti significati. Uno spettacolo a cura della compagnia Lutkovno Gledališ?e Maribor (Slovenia). La settimana di cinema in giardino Pubblico si apre con un evento speciale: la proiezione con ingresso gratuito (gli altri spettacoli a 3,50 euro) di “Blade Runner: The Final Cut” di Ridley Scott.

Martedì 22 agosto

Dopo i precedenti appuntamenti sold out per la manifestazione "Archeologia di Sera 2023" nel giardino del museo Winckelmann (ore 20:30), il penultimo appuntamento di martedì 22 agosto vedrà la proiezione del filmato “I castellieri – Fortezze adriatiche”, ideato e diretto da Marco Calabrese. Il giornalista Nicolò Giraldi presenta e ripercorre le tappe dell’antica guerra tra il popolo che abitava i castellieri del nordest adriatico nell’età del ferro, gli Istri, e la Repubblica di Roma. Interventi musicali del Gruppo Strumentale - Associazione Lumen Harmonicum di Trieste. Al Sartorio continua il festival dei bambini con lo spettacolo “Avanture malog Juju / Le avventure del piccolo Juju”. Il piccolo Juju, come ogni bambino, possiede alcune delle nostre paure (anche le più irrealistiche). Come affrontarle? Il vivace e ritmato gioco aiuterà ognuno di noi a trovare da solo le risposte. A cura di Gradsko Kazalište Lutaka Rijeka (Croazia). In Giardino Pubblico il film “Il castello nel cielo” (1986) del maestro giapponese Hayao Miyazaki.

Mercoledì 23 agosto

Un’altra serata per bambini al Sartorio con “Sapramiška”, titolo ispirato alla più famosa marionetta slovena. Sapramiška è la prova che i bambini, ancora oggi, sono attratti anche da cose meno spettacolari rispetto a ciò che la tecnologia moderna può offrire, ma che sono ugualmente convincenti in termini di testo e performance. A cura di Lutkovno Gledališ?e Ljubljana (Slovenia). In giardino pubblico ci sarà la proiezione del film “L’uomo senza colpa” (2023) alla presenza del regista Ivan Gergolet e dell’attore Branko Završan.

Giovedì 24 agosto

La rassegna al Sartorio continua con “I Favolieri”, spettacolo di Anà-ThemaTeatro & Teatro della Corte, per la regia di Luca Ferri. I Favolieri sono due fratelli girovaghi che viaggiano di paese in paese per raccontare le storie più belle...Così dalle loro valigie escono colorati costumi, elementi curiosi e tante sorprese. Nessuno sa quali saranno le storie che prenderanno vita ma Hansel e Gretel vogliono sempre uscire dalle pagine, così come i musicanti di Brema e la principessa Raperonzolo. Con Luca Ferri e Luca Marchioro.

Venerdì 25 agosto

La rassegna DaDaDù rende omaggio alla memoria del compianto scrittore Corrado Premuda con un riadattamento teatrale del suo racconto “A bordo di un guscio di noce” (ed. Gradska knji?nica). Uno spettacolo di Andrea Stanisci prodotto dal teatro La Contrada. Il protagonista è un ragazzino capriccioso ed egoista chiamato Bimbo il quale, appena scopre una cosa nuova, si dimentica di ciò che gli piaceva fino a poco prima. Un giorno si dimentica anche del suo pesce rosso Glup, che finisce dentro le tubature del bagno. Come potrà andare a finire? Con Daniela Gattorno ed Enza De Rose e le voci di Ariella Reggio, Francesco Facca, Valentino Pagliei e Sara Alzetta. Il Giardino Pubblico offrirà una serata a cura del Trieste Film Festival con la proiezione del lungometraggio “Animali selvatici – R.M.N.” di Cristian Mungiu.

Sabato 26 agosto

Il penultimo appuntamento di DaDaDù sarà sabato 26 agosto con la fiaba musicale “Pierino e il lupo / Petar i Vuka”. Pierino, circondato da animali domestici e selvatici, ci condurrà all’interno di un viaggio nel quale non solo tutti i personaggi sono interpretati dal narratore, ma verranno anche impersonificati attraverso diversi strumenti musicali. A cura di Gledališ?e Koper (Slovenia). Cinema d’azione in Giardino Pubblico con “Mission: Impossible – Dead Reckoning parte uno”.

Domenica 27 agosto

Nell’ultima serata di DaDaDù sarà premiato il miglior spettacolo della rassegna. Precederà le premiazioni lo spettacolo di mimo fuori concorso “Clap Clap”, firmato ZaTroCaRaMa, con Anselmo Luisi e Giulio Settimo. “Clap clap” è il suono di due mani, due mani che giocano, due mani che si danno il cinque, due mani che applaudono al termine di uno spettacolo. Questa scoperta musicale, resa possibile grazie ai corpi dei due attori, sarà accompagnata dai mimi e dalla partitura musicale fatta di suoni e onomatopee. Divertimento assicurato. La settimana al Giardino Pubblico si conclude con la commedia “Scordato” (2023) di Rocco Papaleo. Trieste Estate è organizzato dal Comune di Trieste - Assessorato alle Politiche della Cultura e del Turismo, con la collaborazione dell’Assessorato alle Politiche dell’Educazione e della Famiglia e dell’Assessorato alle Politiche del Territorio, con il sostegno di PromoTurismoFVG e la collaborazione del Trieste Convention & Visitors Bureau. Direzione artistica di Gabriele Centis (musica) e Lino Marrazzo (teatro di prosa). Il programma completo su www.triestestate.it.