"Trieste Estate Fuoricentro": la rassegna estiva dei rioni inizia da Borgo San Sergio

TRIESTE - Inizia “Trieste Estate Fuori Centro”, il ciclo di eventi e spettacoli nell'ambito della rassegna estiva cittadina Trieste Estate, organizzata dal Comune di Trieste. "Fuoricentro" conta oltre 70 eventi in 13 rioni per valorizzare tutto il territorio in una concezione di teatro come servizio pubblico che si avvicina ai cittadini.

Si parte con il Trio Brio, giovanissimo trio di tamburice (mandolini balcanici) alla biblioteca Stelio Mattioni di Borgo San Sergio il 13 giugno. Evento nell’ambito della rassegna “ESYO in the city”. Al teatro Verdi continua il Festival dell’Operetta con quattro repliche de “Il paese dei campanelli” per la regia di Andrea Binetti. Dopo la prima rappresentazione di domenica 11, gli spettacoli si terranno il 14, 16, 17 e 18 giugno.

Trieste Estate, dopo l’esordio delle scorse settimane in varie location del centro cittadino, si espande nei rioni di Trieste per portare musica, teatro e intrattenimento anche nelle aree meno centrali, nell’ottica di una globale attenzione e valorizzazione dell’intero territorio comunale. La rassegna estiva da 230 eventi organizzata dal Comune di Trieste e iniziata lo scorso 3 giugno, prosegue nella settimana dal 12 al 18 del mese presentando il filone “Fuoricentro”, il tour dei rioni che parte da Borgo San Sergio, con il secondo appuntamento della rassegna ESYO in the City, il 13 giugno alla biblioteca Stelio Mattioni.

L’orchestra ESYO

ESYO è acronimo di European Spirit of Youth Orchestra, un’ensemble di giovanissimi musicisti tra i 12 e i 19 anni, provenienti da Croazia, Serbia e Slovenia, una formazione che si rinnova ogni anno. Questa settimana si esibirà in tre diverse occasioni il Trio Brio, trio di tamburice (mandolini balcanici) formato da giovanissimi allievi (nati nel 2005 e 2006) della Scuola di musica Zlatko Grgoševi? di Sesvete (Croazia), partner storico dell'orchestra ESYO. Nel repertorio saranno eseguiti anche brani di Robert Fuchs e Antonín Dvo?ák. Come anticipato, il primo appuntamento sarà martedì 13 giugno alle 17 alla biblioteca Stelio Mattioni di Borgo San Sergio, polo culturale e sociale del rione e visitato ogni anno da 30mila persone provenienti da tutta la provincia. Il Trio Brio si esibirà anche nel giardino del Museo Sartorio mercoledì 14 alle 21:00 e, sempre per la rassegna Fuoricentro, alla residenza per anziani Itis in via Pascoli il 15 giugno, alle ore 17:00.

Trieste Estate Fuoricentro

La rassegna Trieste Estate Fuoricentro, il progetto di ampliamento dell’intrattenimento, offerto dall’Amministrazione comunale al di fuori del centro cittadino, è a cura del Teatro degli Sterpi con il supporto di Hangar Teatri e propone un cartellone multidisciplinare con oltre 70 appuntamenti e artisti provenienti dall’Italia e dall’estero. Saranno 13 i rioni in cui si terranno laboratori, performance circensi, musica, teatro, cabaret, spettacoli di fuoco, giornate dedicate alle famiglie e molto altro. Eventi che si inseriranno nel tessuto rionale, senza creare limitazioni alla routine di quartiere, nell’ottica di un teatro pubblico al servizio dei cittadini, rivolto a diverse comunità e generazioni. Trieste Estate Fuoricentro punta a formare un pubblico “attivo e critico” e a creare nuovi pubblici, attraverso azioni in cui è lo spettacolo dal vivo ad andare verso i cittadini e non viceversa, per attirare persone che finora hanno dimostrato scarso interesse verso questo tipo di intrattenimento.

Il paese dei Campanelli

Dopo la prima rappresentazione di domenica 11 giugno, proseguono le quattro repliche dell’acclamata operetta “Il paese dei campanelli” il 14, 16, 17 e 18 giugno al teatro Verdi, (tutti gli spettacoli alle 20:30, domenica alle 18:00). Dopo il trionfo de La Vedova Allegra continua il Festival dell’Operetta, che vede la collaborazione tra la Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi e l’Associazione Nazionale dell’Operetta del Friuli Venezia Giulia. “Il paese dei campanelli” è un’operetta di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato, una vicenda comica con intrecci multipli di coppie che, nella miglior tradizione dell’operetta, sviluppa il tema del tradimento in chiave ironica. Andrea Binetti, volto noto del mondo operettistico e storica presenza sul palco del Verdi, sarà regista ed interprete, mentre l’orchestra del teatro lirico sarà diretta dal maestro Andrea Albertin.

Trieste Estate è organizzata dal Comune di Trieste - Assessorato alle Politiche della Cultura e del Turismo, con la collaborazione dell’Assessorato alle Politiche dell’Educazione e della Famiglia e dell’Assessorato alle Politiche del Territorio, con il sostegno di PromoTurismoFVG e la collaborazione del Trieste Convention & Visitors Bureau, con la direzione artistica di Gabriele Centis per la parte musicale e Lino Marrazzo per il teatro di prosa. Il programma completo su www.triestestate.it.