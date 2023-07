Trieste Estate: torna il Poetry Slam, una sfida a colpi di poesia

TRIESTE - Poesie di proprio pugno, durata massima 3 minuti, solo voce e niente oggetti di scena sono le semplici regole del Poetry Slam una forma di spettacolo in cui 6/7 poeti si affrontano sottoponendo i propri componimenti all’ascolto del pubblico. Una gara che è un pretesto per portare sul palco i propri mondi mediante versi non classici ma che più si apparentano alla poesia performativa, alla canzone ed al rap e che affrontano temi generali e personali in declinazioni che vanno dal comico al drammatico, dal surreale alla denuncia.

Nata negli Stati Uniti questa forma di spettacolo ha attraversato alti e bassi in Italia a partire dai primi anni del nuovo secolo fino a conoscere nell’ultimo periodo una nuova vastissima diffusione nei locali frequentati da giovani; al punto che oramai si contano più di 300 serate a marchio LIPS (la Lega Italiana Poetry Slam fondata tra l’altro proprio a Trieste nel 2013) in tutta la penisola.

La serata del 29 organizzata dall’ex calciatore della Triestina Andrea Mitri (finalista del campionato italiano di Poetry Slam 2022) in collaborazione con Mestieri Del Palco e con Vitale srl vedrà affrontarsi nelle canoniche due manche i componenti del collettivo fiorentino Ripescati Dalla Piena (Gabriele Bonafoni, Marco Dell’Omo, Matteo Mazzoni e Max di Mario) insieme alla milanese Serena Rose Zerri (prossima finalista ai nazionali di Rimini) a Luca Bernardini (già vice campione del mondo nel 2019) e alla debuttante di casa Lara Guglielmi. Presentano Andrea Mitri e l’attore triestino Lorenzo Zuffi. Irreprensibile notaio Lorenzo Acquaviva attore e direttore artistico di Approdi. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.