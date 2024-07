Trieste Estate, questa settimana Beethoven, Carmina Burana e l'omaggio a Luttazzi

TRIESTE - Dalla Nona sinfonia di Beethoven ai “Carmina Burana” al castello di San Giusto, dalle serate tributo a Michael Jackson ed Elton John in piazza Verdi, al genio di Lelio Luttazzi con tre musicisti d’eccezione. E poi l’operetta, con “La Vedova Allegra” e “Sogno di un Valzer”, e il grande teatro, con un innovativo allestimento del Macbeth. Solo alcuni degli spettacoli proposti da Trieste Estate, la rassegna estiva organizzata dal Comune di Trieste nella settimana dal 15 al 21 luglio.

Musica

Tra gli appuntamenti musicali più attesi, due imponenti produzioni concertistiche del teatro Verdi nella cornice del castello di San Giusto. Giovedì 18 luglio va in scena la Nona sinfonia di Beethoven, opera fondante nella cultura musicale alta e ben rappresentata anche nell’immaginario mainstream, da Kubrick alle celebrazioni europee di cui è inno ufficiale. L’orchestra del teatro lirico sarà diretta da Alessandro D’Agostini. Domenica 21 luglio sarà la volta dei “Carmina Burana”, opera novecentesca di rottura ispirata a componimenti poetici medievali, che da sempre ha affascinato un pubblico trasversale, dal metal alla ricreazione cinematografica di un medioevo fantastico nel solco della nuova tradizione di autori come Tolkien. La direzione sarà a cura del maestro Giuseppe Grazioli. Continua poi il “Festival dell’Operetta” con “Sogno di un valzer” di Oscar Straus (martedì 16 luglio al Verdi) e “Ti racconto La Vedova Allegra”, l’iconica operetta di Franz Lehar in forma di concerto scenico (sabato 20 luglio al con il sostegno di PromoTurismoFVG e la collaborazione del Trieste Convention & Visitors Bureau, con la direzione artistica di Gabriele Centis per la musica e Lino Marrazzo per il teatro di prosa, in sinergia con il Teatro degli Sterpi e Hangar Teatri, Vigna PR e Good Vibrations di San Giusto). Nell’ambito di “Triestelovesjazz”, giovedì 18 luglio nel giardino del Museo Sartorio, si renderà omaggio a Lelio Luttazzi con una serata tributo a cura del Luttazzi Legacy Trio. Manuel Magrini al piano, Massimo Moriconi al basso e Giovanni Colasanti alle percussioni faranno rivivere il repertorio senza tempo del grande musicista triestino. La stessa location sarà scenario di grandi appuntamenti con la rassegna jazzistica triestina e in particolare, il doppio appuntamento di sabato 20 luglio: "Songs for a Desert Island", lavoro di qualità non comune con il sassofonista Marco Castelli e il pianista Marco Ponchiroli, e Alba&Leo&Co, quintetto di altissimo livello con la cantante Alba Nacinovich e il chitarrista Leo Škec. Domenica 21 luglio si celebrerà il re del pop con il “Moonwalk Duet - A piano tribute to Michael Jackson” e, a seguire, “Rhythm and Brahms”, un'esplorazione del genio tedesco in chiave jazz per due pianoforti. Anche il palco di piazza Verdi farà la sua parte, ospitando svariati artisti tra cui gli oltre 50 elementi della Etno HistEria World Orchestra Live in un concerto interattivo e senza partiture (lunedì 15 luglio), la ritmica afro latina e le improvvisazioni jazz dei Lapeka (venerdì 19 luglio), e il tributo a Elton John “The Elton Show” (sabato 20 luglio).

Teatro

Venerdì 19 luglio sarà una grande serata per il teatro di prosa, con due spettacoli in contemporanea alle 21. Nel giardino del Sartorio va in scena una moderna rivisitazione del “Macbeth”, capolavoro shakespeariano che evoca un mondo magico al confine tra fantasy, horror e black comedy, per la regia di Riccardo Mallus, con accompagnamento musicale dal vivo. Al Teatro dei Fabbri continua invece il Festil - Festival Estivo del Litorale, con “Storie di noi”, un racconto dei 57 giorni che hanno diviso la Strage di Capaci da quella di Via D'Amelio da un punto di vista inedito, quello dei palermitani. Uno spettacolo di Beatrice Monroy, interpretato e diretto da Giuseppe Provinzano.

Cinema

Continua per tutta la settimana la rassegna cinematografica “Il giardino del cinema” al Giardino Pubblico. Tra i titoli presentati, il pluripremiato “Povere creature” di Yorgos Lanthimos con Emma Stone (lunedì 15 luglio), l’ultimo film di Woody Allen “Coup de Chance” (sabato 20 luglio) e “Diabolik, chi sei?”, l’ultimo capitolo della trilogia dei Manetti Bros, girata anche a Trieste (domenica 21 luglio).

Trieste Estate Fuoricentro

La rassegna “Trieste Estate Fuoricentro”, che porta spettacoli di qualità nei rioni cittadini, approda venerdì 19 luglio all’oratorio di San Giovanni, con l’Orchestra a fiati Città di Muggia e i Crampi Elisi. Nel weekend toccherà invece a piazza Perugino, con una due giorni di spettacoli, laboratori per bambini e concerti tra cui, sabato 20, il tributo della band Dick Lips al gruppo punk Blink 182, nel 25esimo anno dell’album “Enema of the State”.

Trieste Estate è una rassegna organizzata dal Comune di Trieste - Assessorato alle Politiche della Cultura e del Turismo, con la collaborazione dell’Assessorato alle Politiche dell’Educazione e della Famiglia e dell’Assessorato alle Politiche del Territorio, con il sostegno di PromoTurismoFVG e la collaborazione del Trieste Convention & Visitors Bureau, con la direzione artistica di Gabriele Centis per la musica e Lino Marrazzo per il teatro di prosa, in sinergia con il Teatro degli Sterpi e Hangar Teatri, Vigna PR e Good Vibrations.