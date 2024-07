Trieste Estate, tributo a Enzo Bosso e Lucio Dalla e jazz in piazza Verdi

TRIESTE - Dalle serate tributo al genio di Ezio Bosso e Lucio Dalla alle glorie del jazz internazionale con la rassegna “Triestelovesjazz” tra cui Rachel Z con Omar Hakim e Jonathan Toscano, Klaus Gesing e Anan Pilat, Adam Holzman and The Big Bang Theory. E poi gli Hout House Gospel Choir in piazza Verdi e la Trash Nite con Cristina d’Avena al Castello di San Giusto. Non mancherà il cinema all’aperto in Giardino Pubblico e il teatro al museo Sartorio con l’atteso spettacolo su Anita Pittoni. Questi sono solo alcuni degli spettacoli proposti da Trieste Estate, la rassegna estiva organizzata dal Comune di Trieste, che si terranno nella settimana dal 22 al 28 luglio. Il programma completo è consultabile sul sito www.triestestate.it.

Musica

Di seguito alcuni degli spettacoli più attesi della settimana: lunedì 22 luglio due concerti di alta qualità daranno inizio a un’intensa settimana di spettacoli. Alle 21 in piazza Verdi il grande palco ospiterà il Rachel Z Trio feat. Omar Hakim e Jonathan Toscano, musicisti di fama internazionale. Rachel è stata stretta collaboratrice di Peter Gabriel, Wayne Shorter, Steps Ahead e molti altri, e Hakim si è affermato come batterista dei leggendari Weather Report, lavorando anche con Miles Davis, George Benson, Sting, David Bowie e Madonna. In contemporanea, nel giardino del Museo Sartorio, va in scena “Omaggio a Sergio Endrigo”. Martedì 23 luglio si esibiranno Klaus Gesing, sassofonista e clarinettista di fama internazionale e Ana Pilat, autrice e cantante (al Sartorio), mentre piazza Verdi darà spazio al “Concerto per il centenario dell’Università di Trieste”, con brani che hanno segnato tappe importanti per l’Ateneo. Mercoledì 24 luglio il Castello di San Giusto si illuminerà con "La Sera dei Miracoli" lo spettacolo - omaggio a Lucio Dalla che si è affermato come il tributo più autorevole in circolazione, mentre in piazza Verdi torna il jazz internazionale con Adam Holzman and the Big Bang Theory, uno dei maggiori tastieristi e pianisti della scena newyorchese. Trieste Estate offre spettacoli per tutti i gusti e le età e giovedì 25, al Castello di San Giusto, sarà la sera di Cristina d’Avena ospite della Trash Nite, storico format dell’intrattenimento cittadino. In piazza Verdi, invece, gli amanti del gospel troveranno gli Hot House Gospel Choir. Nella stessa location, venerdì 26 luglio, arriva la FiloSofia Salsa Band con ritmi caraibici in "salsa" croata. Sabato 27 luglio il castello si animerà con l’energia di “Symphonika on the rock”, grandi successi di Rolling Stones, Guns N'Roses, AC/DC, Queen e altri in chiave sinfonica, mentre piazza Verdi sarà teatro di un omaggio al linguaggio radio televisivo italiano con “Music Tv History”. A conclusione della settimana, “La musica sussurra e ci svela la vita, Omaggio a Ezio Bosso” (Piazza Verdi), realizzato dal Teatro Verdi, con la partecipazione di musicisti che hanno condiviso la gioia di ricordare con l’arte del Maestro la sua presenza a Trieste.

Teatro

Nel programma del teatro di prosa torna il “Festil, festival estivo del litorale”, con “A te e famiglia”, un racconto personale che ci accompagna alla scoperta del mondo della giustizia minorile in Sicilia (mercoledì 24 luglio al Teatro dei Fabbri). Molto atteso lo spettacolo su Anita Pittoni “Anita batte a macchina”, una produzione Caraboa Teatro con la voce di Ariella Reggio, in programma nel giardino del Museo Sartorio venerdì 26 luglio. Va in scena nella stessa cornice sabato 27 luglio “Gocce di sale”, a cura del Teatro Stabile Sloveno, progetto d’autore dell’attrice e regista triestina Patrizia Jurinčič Finžgar che esplora l’archetipo del rapporto dell’uomo con la natura.

Cinema

Continua per tutta la settimana la rassegna cinematografica “Il giardino del cinema” al Giardino Pubblico, a cura dell’Associazione Casa del Cinema di Trieste. Tra i titoli presentati, “The Northman”, un'epica saga di vendetta vichinga presentata dal Triskell Itinerante (mercoledì 24 luglio), “Assassinio a Venezia”, thriller soprannaturale con Kenneth Branagh basato su un romanzo di Agatha Christie (venerdì 26 luglio) e “Palazzina Laf”, il film d’esordio di Riondino, ambientato nel complesso industriale dell’Ilva di Taranto nel 1997 (domenica 28).

Trieste Estate Fuoricentro

La rassegna “Trieste Estate Fuoricentro”, con spettacoli di qualità nei rioni cittadini, approda sabato 27 luglio a Opicina, alla Società culturale slovena, che ospiterà un doppio evento musicale: la jam itinerante “Il CarrozzONE live” e lo ska dei “The Authentics”. Domenica 28 sarà la volta della Prima Circoscrizione, con la passeggiata all’alba da Contovello a Miramare, per proseguire con un Safari Fotografico alle 17:30 e chiudere la sera con due concerti: “Una banda di storie” della filarmonica di Santa Barbara e “Remi Tour” dei Crampi Elisi.