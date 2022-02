"Trieste.Green Food Lab", sei eventi dedicati agli oli extravergine e ai formaggi del territorio

quota per evento 15€, scontata al 50% per soci Slow Food e WWF, e per gli operatori ho.re.ca.

Prezzo quota per evento 15€, scontata al 50% per soci Slow Food e WWF, e per gli operatori ho.re.ca.

Dal 26 febbraio il GAL Carso organizza i “Trieste.Green Food Lab”, con sei eventi di scoperta e divertimento utili ad approfondire il gusto e il senso degli oli extravergine e dei formaggi del territorio. Al centro degli eventi ci saranno le degustazioni di prelibatezze prodotte tra Carso e Istria ma anche l’incontro con i produttori agricoli e le parole di formatori di livello nazionale che guideranno gli eventi, facendo capire meglio il valore e gli aromi di formaggi e oli nostrani, nonché l'importanza che riveste il cibo prodotto e trasformato localmente per l'economia locale e per la nostra salute.

Tra gli ospiti foresti, ci saranno il produttore friulano Michele Gortani, assaggiatore e produttore di formaggi e la toscana Francesca Baldereschi, di Slow Food Italia, responsabile editoriale della “Guida agli Extravergini”, pubblicata da Slow Food Editore.

Il programma degli eventi

Tutte le informazioni su Trieste.Green



sabato 26 febbraio, ore 15.00 – 16.30 circa

Un pomeriggio dal casaro Zidari?

Con la presenza di Paola Zivic (Sdgz-Ures)

Conduce: Alice Noel Fabi

Dove: Azienda Agricola Zidari?



lunedì 28 febbraio, ore 15.00 – 16.30

Laboratorio del Gusto - Riconoscere un olio EVO di qualità

Relatori: Francesca Baldereschi (Slow Food Italia), Boris Pangerc (olivicoltore), Marisa Cepach

(assaggiatore)

In degustazione: gli oli evo di Parovel, Kocjan?i?, Zahar

Conduce: Robi Jakomin

Dove: Antico Caffè San Marco



sabato 5 marzo, ora 12:00 – 14.00

Nell’ambito della rassegna, inoltre, il GAL promuove il pranzo di WWF Trieste dedicato a

“CULTURA DEL VINO: BIODIVERSITÀ E PAESAGGIO”. L’appuntamento culinario è alla scoperta

di compagnia di 4 giovani vignaioli e olivicoltori che saranno presenti a pranzo: Damijan Mili?,

Dimitri Cacovich, Martin Merlak e Gregor Budin.

Dove: Bris Restaurant & Bar Portopiccolo, Sistiana

Organizzatore: WWF Trieste in collaborazione con il GAL Carso

Info e prenotazioni esclusivamente scrivendo a: wwftrieste@gmail.com



lunedì 7 marzo, ore 15.00 – 16.30

Laboratorio del gusto - La biodiversità nei formaggi del Carso

Relatori: Giampaolo Gaiarin (assaggiatore), Andrej Štoka (Fattoria Antoni?), Prof. Livio Poldini

(naturalista)

In degustazione: impareremo a degustare il formaggio, con 6 eccellenze uniche delle aziende

Antoni? e Zidari?

Conduce: Alice Noel Fabi

Dove: Antico Caffè San Marco



lunedì 14 marzo, ore 15.00 – 16.30

Laboratorio del Gusto – A tutto extravergine

Relatori: Alessandro Sietti (Aries – Camera di Commercio), Giacomo Cecotti (assaggiatore), Stelio

Smotlak (assaggiatore), Eugenia Fenzi (Antico Caffè San Marco)

In degustazione: gli oli evo di Lenardon, Ota, Starec

Conduce: Robi Jakomin

Dove: Antico Caffè San Marco



lunedì 21 marzo, ore 15.00 – 16.30

Laboratorio del gusto – I formaggi del Carso in tavola

Relatori: Alessandro Giadrossi (WWF), Michele Gortani (assaggiatore), Federica Suban (Fipe)

In degustazione: 6 formaggi di eccellenza di altrettante aziende del Carso (Antoni?, Radeti?, Šuc,

Vidali, Zbogar, Zidari?) in abbinamento a vini locali

Conduce: Alice Noel Fabi

Dove: Antico Caffè San Marco



«Con i laboratori del gusto», spiega David Pizziga, presidente del GAL Carso, «vogliamo riuscire a spiegare al meglio i nostri prodotti agricoli a triestini, carsolini e turisti che arrivano dal resto d’Italia. Stiamo lavorando per i futuri successi di questi prodotti. Riteniamo che sia centrale una diffusa e corretta comprensione delle alte salubrità e sostenibilità della produzione agricola locale. Offriremo una formazione divertente e saporita, anche spiegando il valore organolettico degli oli e dei formaggi del Carso, e le storie umane che ce li fanno arrivare in piatto».

Come partecipare

Per tutti i laboratori, bisogna registrarsi sul sito Trieste.Green, pagando la quota per evento (15€, scontata al 50% per soci Slow Food e WWF, e per gli operatori ho.re.ca.). Gli eventi, di responsabilità del GAL Carso, sono organizzati insieme a: Consorzio Olio Tergeste DOP, Fipe, Slow Food Trieste, Olio Capitale, SDGZ-URES, WWF Trieste e ZKB.