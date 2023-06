Cinecittà sceglie Trieste per gli Italian Screenings: l'evento internazionale sul cinema italiano

TRIESTE - La ventesima edizione degli Italian Screenings, l'unico evento annuale lato industry completamente dedicato al cinema italiano, si svolgerà a Trieste dal 28 giugno al 2 luglio. L’appuntamento è organizzato da Cinecittà con Friuli Venezia Giulia Film Commission – PromoTurismoFVG. Saranno presentati al Cinema Nazionale Multisala ben 70 proiezioni private di anteprime mondiali e i grandi film della prossima stagione. Arriveranno in città i rappresentanti di oltre 100 società di distribuzione e produzione provenienti da cinque continenti e 27 Paesi, tra cui Europa, USA, Sud America, Asia e Australia. Saranno circa 20 le compagnie, principalmente italiane, che proporranno i loro film a un pubblico selezionato in un'occasione che ogni anno si chiude con la firma di almeno 150 contratti per un settore in forte crescita come quello dell'audiovisivo italiano.

Gli Italian Screenings offrono non solo film già realizzati, ma si concentrano anche sulla promozione del territorio che ospita l'evento, poiché le compagnie partecipanti sono anche società di produzione. Quest'anno, gli Italian Screenings hanno scelto Trieste come sede, proprio per la capacità di accogliere l’organizzazione di importanti eventi e per la grande capacità del territorio di attrarre negli ultimi anni grandi produzioni nazionali e internazionali da sempre impegnata per rendere attrattiva la regione alimentando questa importante economia. Si tratta di mesi particolarmente intensi per la produzione cinematografica targata Friuli Venezia Giulia, una delle poche regioni italiane in grado di garantire, oltre a location particolarmente variegate in un territorio circoscritto, anche molte professionalità specializzate, ora impegnate su molti set in tutto il Fvg.