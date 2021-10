Torna il Trieste Musical Company con “Waiting for 9 1⁄2”

Dopo due anni di pausa dalle scene il cast di Trieste Musical Company torna con lo spettacolo di musica, teatro e danza, “Waiting for 91⁄2 – The Musical” Liberamente tratto dal musical "Nine" e da "8 e 1⁄2" di Federico Fellini, la piéce è un'imperdibile anteprima della produzione che andrà in scena la prossima primavera 2022 e andrà in scena sabato 6 e domenica 7 novembre al teatro di San Giovanni. Lo spettacolo, scritto e diretto da Samantha Benedetti, vedrà il grande regista Guido Contini scontrarsi con i fantasmi del proprio passato e con le donne che hanno segnato la sua vita e la sua carriera. Il cast di TMC sarà accompagnato dall'esecuzione dal vivo del TMC Ensemble diretto da Davide Coppola.

Trama

Nel pieno della produzione di un film che esiste solo nella sua testa, il grande regista Guido Contini si trova ad affrontare il difficile rapporto coniugale con la moglie Luisa, l’amante Carla e tutte le donne che hanno segnato il suo passato. Bugie e menzogne continue, sul set cinematografico come nella vita sentimentale, portano il protagonista verso un’inevitabile crisi, aggravata dalla presenza dell’affascinante attore Claudio Cardinale, suo alter-ego. Riuscirà Guido a salvare il suo film, il suo matrimonio e soprattutto se stesso?

Interpreti

Guido Contini, regista di successo: Daniele Tripaldi

Luisa, moglie di Guido / Stephanie Necroforus, giornalista: Diletta Faggioni

Carla Albanese, amante di Guido: Sofia Filippaz

Liliane La Fleure, Costumista ed amica di Guido e Luisa: Elisabetta Cancelli

Signora Contini, madre di Guido: Luana Zaccaron

La Saraghina, prostituta / Dante, manager di Guido: Sofia Mangraviti

Narratore: Leo Cattaneo

Samantha Benedetti, la regista: se stessa

Davide Coppola, il direttore d’orchestra: se stesso



TMC Ensemble

Alberto Forti, clarinetto

Riccardo Pitacco, trombone

Carolina Perez Tedesco, prima tastiera Sladjana A?imovi?, seconda tastiera Simone Lanzi, contrabbasso

Ivan Boaro, batteria

Davide Coppola, direttore

Regia e Sceneggiatura a cura di:

Samantha Benedetti

Coordinamento a cura di:

Aliki Pappas, Samantha Benedetti, Carolina Perez Tedesco, Davide Coppola

“Waiting for 91⁄2 – The Musical”

Sabato 6 novembre alle 20:30

Domenica 7 novembre alle 17:30

Teatro di S.Giovanni Via S.Cilino 99/1, Trieste

biglietto intero: 15 euro biglietto ridotto: 8 euro

per info e prenotazioni: https://bit.ly/Noveemezzo

AVVISO: In ottemperanza alle normative anti-covid, nella mail di prenotazione si prega di specificare il numero e il nome delle persone interessate. L'accesso allo spettacolo è possibile solo mediante green pass e un documento d'identità valido.

Trieste Musical Company è la prima compagnia di musical semi-professionale di Trieste, ufficialmente fonadata nel 2018 da Aliki Pappas, Samantha Benedetti, Carolina Perez Tedesco e Davide Coppola. Si è esibita a Trieste portando in scena il musical “Chicago” (2019) presso Hangar Teatri e Teatro di S.Giovanni.

