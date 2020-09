Trieste Next 2020 riparte all'insegna della sicurezza, molti gli eventi in presenza

In controtendenza con altre manifestazioni, la maggior parte dei relatori saranno in presenza, quasi a sfidare la sorte per dimostrare che la vita può continuare in sicurezza se si rispettano le regole. Tuttavia, il 90% degli incontri sarà trasmesso in streaming per garantire una risonanza più ampia di quella consentita dalle strette norme sanitarie. Ci sarà quindi una versione digitale con vero e proprio palinsesto online e una conduzione giornalistica. La partecipazione da parte del pubblico è completamente gratuita, ma per garantire il distanziamento sociale sarà assolutamente necessario registrarsi sul sito a ogni singolo evento a cui si intende partecipare.

Gi ospiti

Tra gli ospiti di punta dell’edizione 2020 troviamo Jan Olof Lundqvist, dello StockholmInternational Water Institute, Claudia Ringler,dell’International Food Policy ResearchInstitute, Paolo Vineis docente di Epidemiologia ambientale dell’Imperial Collegedi Londra, Pier Paolo Di Fiore, oncologo di AIRC e professore dell’Università degli Studi di Milano e Peter Wadhams, glaciologo dell’Università di Cambridge, autore del libro “Addio ai ghiacci” e molti altri ancora.

Ci si focalizzerà inoltre sui punti di connessione tra ricerca e impresa, con ospiti come Marco Alverà, amministratore delegato di SNAM (una delle maggiori società di infrastrutture energetiche al mondo), Renato Mazzoncini, amministratore delegato e direttore generale della multi-utility A2A, e Diana Bracco, amministratore delegato dell’azienda farmaceutica Bracco, oltre a Zeno D’agostino, presidente dell'Autorità portuale di Trieste, che racconterà la svolta green del nostro porto, già snodo cruciale della Nuova Via della Seta. In arrivo anche il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli.

La manifestazione scientifica è stata presentata oggi in conferenza stampa da Angela Brandi assessore comunale all'istruzione e università, Roberto Di Lenarda, rettore dell’Università degli Studi di Trieste, Pierpaolo Roberti, assessore regionale alle autonomie locali e sicurezza, Antonio Maconi, direttore di Trieste Next e rappresentante di Italypost, Serena Mizzan, direttore dell’Immaginario Scientifico e Paola Del Negro, direttore generale Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS.

Hanno partecipato anche Renzo Simonato, direttore regionale Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto-Adige Intesa Sanpaolo, Giannino Del Sal, rappresentante AIRC - Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro, e Massimo Gaudina, direttore della Commissione Europea - Rappresentanza di Milano, che si è collegato in diretta streaming.

Il programma completo della manifestazione è disponibile sul sito www.triestenext.it.

Brandi: "Location più curata e grande"

"Abbiamo fortemente voluto questa manifestazione in continuità con Esof – a dichiarato Brandi – che rappresenta tuttavia un evento una tantum, mentre Trieste Next è una tradizione consolidata che punta a promuovere anche il turismo scientifico in città". L'assessore ha inoltre segnalato che "Quest'anno la location sarà più curata e più grande, con stand agevoli e ulteriori sedi, quali il teatro Miela, il palazzo della Regione, il Magazzino delle Idee, il museo Revoltella, il Caffè Tommaseo e palazzo Gopcevich".

Di Lenarda: "Manifestazione di altissimo profilo"

Roberto Di Lenarda ha spiegato che "Trieste Next sarà una manifestazione di altissimo profilo, che riscuoterà il consueto successo e costituirà un importante segnale di ripartenza in sicurezza della nostra città, aprendo la strada alla decima edizione in occasione della quale confidiamo di poter avere alle spalle la pandemia, di poterne valutare gli esiti, analizzare le modalità di gestione e condividere le prospettive di sviluppo."

L'assessore Roberti ha invece richiamato l'attenzione sulla vocazione verso la ricerca e l'innovazione di Trieste e dell'intero Friuli Venezia Giulia che in futuro dovrà tradursi in sbocchi occupazionali e nell'insediamento di nuove realtà imprenditoriali nel settore del terziario avanzato.

L’edizione 2020 del festival è organizzata dal Comune di Trieste, Università degli Studi di Trieste, ItalyPost, Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS, e Immaginario Scientifico. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Camera di Commercio di Trieste sono enti copromotori. Trieste Next 2020 gode dellacollaborazione della Commissione Europea e di Confindustria Alto Adriatico. Content partner dell’edizione 2020 sono Fondazione AIRC per la lotta contro il cancro ed Egea. Il festival è un progetto di Trieste Città della Conoscenza.

