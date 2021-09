Trieste Next 2021: al via il decennale con Ben Jelloun, Murgia e l'astronauta Parmitano

“Quest’anno Trieste Next raddoppia gli spazi e si appropria di una parte importante della città: il Molo IV. Saranno 50 gli spazi espositivi, 300 i relatori e 80 gli eventi”. Lo ha annunciato l’assessore comunale all’educazione Angela Brandi presentando la decima edizione del Festival della Scienza, in programma dal 24 al 26 settembre tra piazza Unità e la sala Agorà del Molo IV. Il titolo dell'edizione decennale sarà 'Take Care. La scienza per il benessere sostenibile'. Numerosi gli incontri che spazieranno tra le diverse branche della scienza ed esploreranno i temi della salute e della sostenibilità in tutte le loro possibili sinergie.

Si partirà con un’anteprima giovedì 23 settembre con Tahar Ben Jelloun, lo scrittore francese più tradotto al mondo, che parlerà di empatia e straniamento. Tra gli altri nomi illustri la scrittrice Michela Murgia, il pioniere dell’immunologia Alberto Mantovani, la scienziata e senatrice a vita Elena Cattaneo, il filosofo Massimo Cacciari, l’inventore del microchip Federico Faggin, l’astronauta Luca Parmitano e il giornalista Paolo Mieli in una riflessione sulla memoria in tempi digitali.

Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato, tra i vari relatori, l’assessore regionale alle autonomie locali Pierpaolo Roberti, il rettore dell’Università di Trieste Roberto di Lenarda e la direttrice dell’Immaginario scientifico Serena Mizzan. Roberti ha dichiarato che Trieste Next “centra un obiettivo strategico di grande importanza: quello dispiegare e favorire il cambiamento, obbligatorio e ineluttabile,che siamo chiamati ad affrontare sul piano della sostenibilità edella transizione energetica. Anche per questo la Regionesupporta in maniera convinta e importante la manifestazione, cheinoltre esalta anche il ruolo, già coniato da Esof, di Trieste capitale europea della scienza”.

Trieste Next 2021 è organizzato da Comune di Trieste, Università degli Studi di Trieste, ItalyPost, Immaginario Scientifico e SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è co-promotrice della manifestazione, realizzata con il contributo di Fondazione CRTrieste, con la collaborazione della Commissione Europea-Rappresentanza di Milano, la main partnership di Lago e Intesa Sanpaolo e la partecipazione di AcegasApsAmga in qualità di sponsor. Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, Egea, E uro BioHighTech, Humanitas Gavazzeni, Egea e Inail Centro Protesi parteciperanno alla manifestazione in qualità di content partner.

Qui il programma completo: https://www.triestenext.it/



