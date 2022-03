Torna il rombo della Trieste-Opicina, nel weekend l'edizione 2022

Si terrà nelle giornate di sabato 2 e domenica 3 aprile l’edizione 2022 della Trieste Opicina, tradizionale evento che annualmente intende rinverdire in chiave regolaristica i fasti della classicissima gara in salita che si è disputata dal 1911 al 1971. La manifestazione è stata presentata giovedì 31 marzo nel corso di una conferenza stampa dal presidente del Club dei Venti all'Ora, Paolo Grava, dal Vicepresidente Fulvio Martinelli e dal consigliere e disegnatore del tracciato, Maurizio Grio alla presenza del Vicesindaco Serena Tonel e della Presidente del Consorzio Centro in via Insieme a Opicina Nadia Bellina presso Eppinger Caffè.

Anche quest’anno, la manifestazione, organizzata dal Club dei Venti all'Ora, è divisa in due sezioni: Historic, Gara di Regolarità ASI a cronometri liberi comprendente la Coppa Ada Pace, il Trofeo Mario Marchi e la Trieste Opicina Young e toccate alla Basilica di Aqulieia e nell’Isontino, prove di precisione sul Carso e spettacolare passagggio aperto al pubblico all’interno dell’Ippodromo di Montebello e Touring, raduno turistico per auto storiche con partenza e arrivo in Piazza dell’Unità d'Italia con tappe di grande suggestione e rilevenza turistica a Marano Lagunare con visita ai Casoni e successivamente al Museo della Guerra per la Pace Diego de Henriquez di Trieste.

I numeri della kermesse

Gli organizzatori sono soddisfatti: inarrivabili a causa della coda della pandemia i numeri record di iscritti di sole tre stagioni fa - spiegano -, si sono comunque riempite le griglie di partenza con un buon numero di partecipanti abituali e anche molti nuovi, tutti ansiosi di riaffacciarsi al panorama di Trieste. Sono tornati in gran numero gli stranieri (40% dei partenti), vero punto di forza della Trieste Opicina Historic, che vanta anche, coerentemente con il genius loci della città e unica manifestazione in Italia, la validità per il Campionato Carinziano di Regolarità KCC e per l'Alpe Adria Classic Challenge AACC. "Il Club dei Venti all'Ora - ha commentato il presidente Grava - ha mantenuto accesa la fiamma attraverso gli ultimi quattro decenni, continuando a portare il nome della città e della Trieste Opicina all'attenzione dei pubblici internazionali e degli appassionati di automobilismo e non solo".