Torna Trieste Photo Days, il festival che celebra la fotografia urbana

Saranno 1140 le foto che saranno esposte nel corso di Trieste Photo Days 2022 - Festival Internazionale della Fotografia Urbana, in programma dal 28 al 30 ottobre. La nona edizione è stata presentata nel corso di una conferenza stampa al Civico Museo d'Arte Orientale alla presenza dell’Assessore alle Politiche Finanziarie, Everest Bertoli, Stefano Ambroset, Presidente delle associazioni culturali dotART e Exhibit Around APS, Mara Zanette, Vicepresidente di dotART e del co-fondatore del Festival, Roberto Fermo.

Anche quest'anno il festival sarà un vero e proprio contenitore creativo: in programma mostre, workshop, masterclass e incontri con alcuni dei maestri della fotografia italiana e internazionale. Non mancherà un ricco carnet di mostre che si svilupperà per tutto il mese di novembre in alcuni degli spazi più suggestivi della città.

Gli ospiti della nona edizione

Tra gli ospiti di spicco che saranno presenti al Trieste Photo Days 2022 - organizzato dalle associazioni culturali dotART e Exhibit Around APS di Trieste, in coorganizzazione con il Comune di Trieste - Assessorato alle Politiche della Cultura e del Turismo - figurano Susan Meiselas, Nino Migliori e Tony Gentile. Susan Meiselas, una delle più influenti fotografe documentariste al mondo, affiliata alla celebre agenzia Magnum Photos e presidente della Fondazione Magnum sarà l’ospite principale del progetto WOW - Worlds of Women, mostra collettiva fotografica dedicata all’universo femminile che ospita foto e progetti di 189 fotografi da tutto il mondo in Sala “Umberto Veruda” realizzata con la collaborazione di Donne Impresa Friuli Venezia Giulia e Pordenonelegge.

Inoltre, in qualità di giurata del concorso URBAN Photo Awards 2022, sabato 29 ottobre all’Auditorium “Marco Sofianopulo” del Civico Museo d'arte moderna Revoltella la fotografa premierà il progetto vincitore della sezione URBAN Book Award. In programma anche un incontro con il pubblico e un workshop.

Tra gli appuntamenti in calendario figura anche l’incontro con Alvise Rampini, direttore del CRAF – Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia, e le Masterclass con Tony Gentile e Joe Patronite. A coronare il programma espositivo, le mostre del Trieste Photo Fringe, il “festival diffuso” di Trieste Photo Days che si svolge in un circuito selezionato di locali del centro città. Scopri il programma integrale su https://www.triestephotodays.com