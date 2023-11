"Trieste ride con Stanlio e Ollio", al Miela la mostra dedicata

Prezzo non disponibile

Casa del Cinema di Trieste e Teatro Miela accolgono un evento unico ed inedito: Trieste ride con Stanlio & Ollio. Un’esposizione capace di rievocare la coppia più amata del cinema comico nel ricordo collettivo dei triestini, con cui da sempre vivono un rapporto speciale. La mostra, curata dal Progetto “S.O.S. Stanlio e Ollio: salviamo le versioni italiane dei film di Laurel & Hardy”, organizzata dall’Associazione Casa del Cinema di Trieste, si snoda attraverso un vasto materiale originale di “memorabilia” della coppia. Non manca l’esposizione di materiali iconografici legati al territorio, come flani pubblicitari pubblicati sulle pagine de “Il Piccolo” tra il 1930 ed il 1970 ed opere grafiche realizzate anche da autori triestini, tra cui Marcello Claris e Omero Valenti. Attrazione speciale dell’esposizione sono le celeberrime tavole umoristiche del “Mastro Remo”, giornale triestino per ragazzi, popolare negli anni Trenta. Oltre al materiale esposto, la mostra presenterà degli incontri di approfondimento alla carriera e alla vita di Laurel e Hardy con proiezioni di rarità e film recuperati e restaurati dal Progetto a cura di Enzo Pio Pignatiello, Simone Santilli e Paolo Venier.



PROGRAMMA COMPLETO SUL SITO: https://www.casadelcinematrieste.it/