Dalle cover di Battiato agli Ozric Tentacles: al via il Trieste Rock Summer Festival

Le leggende del rock progressivo arrivano al castello di San Giusto con la XIXesima edizione di Trieste Rock Summer Festival, in programma dal 4 al 7 agosto. Presenti l’Amministrazione comunale, il presidente dell’ Associazione “Musica Libera” Davide Casali con Maurizio Giugovaz e il direttore artistico di “Trieste Estate” Gabriele Centis. Da giovedì 4 a domenica 7 agosto, al Castello di San Giusto, saranno di scena gruppi storici del Progressive e del New Progressive contemporaneo come Soft Machine e Ozric Tentacles Electronic (uniche date in Italia) e Delirium International Progressive Group. Un particolare omaggio sarà reso a Franco Battiato con uno spettacolo dello storico tastierista del Maestro e le immagini dal vivo dell'artista siciliano che interpreta i brani musicati dal vivo grazie allo scorrere delle immagini tratte da alcuni videoclip. Il Festival gode della coorganizzazione del Comune di Trieste nell’ambito della rassegna Trieste Estate ed è promosso dall'Associazione Musica Libera.

Programma

Apriranno il festival giovedì 4 agosto i Delirium International Progressive Group che - tornando al festival dove si erano già esibiti nel 2016-, in due ore e mezza di spettacolo, riassumeranno in musica la propria storia attraverso quarantacinque anni di percorso: dai festival pop a Sanremo ('70-'71-'72-'73) e moltissimi concerti in Italia e all’estero (Germania, Olanda, Francia e Lituania). L'ultimo album, “L’era della menzogna”) è uscito anche in vinile nel 2015 per Black Widow Records.

Venerdì 5 agosto saranno di scena gli Ozric Tentacles Electronic (unica data in Italia). Considerati una delle band più influenti emerse dalla scena dei festival del Regno Unito, gli Ozric Tentacles si sono formati durante il solstizio allo Stonehenge Free Festival del 1983 e sono diventati punti di riferimento psichedelici a Glastonbury e in altri festival.

Sabato 6 agosto sarà la volta - ancora in esclusiva italiana - dei Soft Machine, storica formazione nata a metà del 1966 e formata da Robert Wyatt (batteria, voce), Kevin Ayers (basso, chitarra e voce), Daevid Allen (chitarra) e Mike Ratledge (organo). Ricostituitasi nel 2016, la band è stata in tournée nel Regno Unito sia lo stesso anno che nel 2017 esibendosi anche in Italia, Macedonia, Francia, Belgio e Olanda. Nel 2018 la band è entrata in studio per registrare il primo album sotto il nome di Soft Machine in 37 anni "Hidden Details".

Infine domenica 7 agosto a chiudere la rassegna sarà Filippo Destrieri con lo spettacolo-omaggio a Franco Battiato "Il padrone della voce": un viaggio spazio-temporale di un'ora e mezza attraverso la voce e la musica "Prog" di Battiato, compiuto partendo dai mitici anni '70, sotto forma di concerto live con computer e tastiere e Daniela Sassi, voce recitante.

Sono state oltre 200.000 le persone che nel corso di questi anni hanno assistito complessivamente al Trieste Rock Summer Festival, tanto da essere definito dalla rivista Jam la “capitale” italiana del Rock progressive. Un successo che si conferma di anno in anno che ha visto arrivare a Trieste artisti del nome di Rick Wakeman, Steve Hackett, Focus, Grand Mother of Inventions, PFM, Creedence Clearwater Revived, Carl Palmer in ELP tribute with Fog, Animals, Ian Paice, Banco del Mutuo Soccorso, Alan Parson, New Trolls e altri.

I concerti del 4 e 7 agosto avranno un costo di 15 euro più diritti di prevendita, mentre i biglietti per quelli del 5 e 6 agosto sono disponibili al costo di 20 euro più diritti di prevendita. Per tutti i concerti sarà necessario prenotare tramite Ticket Point - dal sito https://biglietteria.ticketpoint-trieste.it/ o nella sede di Corso Italia, 6 o ancora telefonando allo 040 349 8276.