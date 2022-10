Trieste Science+Fiction Festival 2022: ospite il primo astronauta italiano

Franco Malerba, il primo astronauta italiano che nel 1992 volò nello spazio a bordo dello shuttle Atlantis, sarà ospite al Science+Fiction Festival di Trieste, insieme al regista della serie “Il trono di spade” Neil Marshall. In occasione del trentennale della sua missione spaziale, domenica 6 novembre, Malerba racconterà la vita in orbita e le prospettive dei futuri viaggi spaziali, oltre a presentare il suo nuovo libro "Il cibo nello spazio" sull'alimentazione degli astronauti.

L’acclamato festival del cinema fantascientifico, organizzato dalla Cappella Underground, avrà luogo dal 1 al 6 novembre e presenterà oltre 50 anteprime cinematografiche. La manifestazione si terrà al Politeama Rossetti, il Teatro Miela e il DoubleTree by Hilton Trieste, che diventerà quest’anno il ‘quartier generale’, dove si terranno gli incontri.

La manifestazione è stata presentata oggi alla presenza del vicesindaco con delega ai teatri Serena Tonel, il consigliere comunale Massimo Tognolli per l’assessore alla Cultura Giorgio Rossi, l’assessore regionale alla Cultura e sport Tiziana Gibelli, la presidente de La Cappella Underground Chiara Barbo, il direttore artistico del festival Alan Jones e Francesco Ruzzier, responsabile della comunicazione de La Cappella Underground e del TSFF.

“Il mondo sta fortunatamente tornando alla normalità e anche il Trieste Science+Fiction Festival sta facendo lo stesso, attraverso la riscoperta delle sue radici stellari" - ha dichiarato il critico cinematografico britannico Alan Jones, da quest’anno direttore artistico della manifestazione - “L’edizione 2022 rappresenterà un autentico ‘Back to the SuperFutures’ grazie a un programma di vasta portata per tutti gli appassionati di fantascienza e fantasy. Come tutti sappiamo, la fantascienza è il genere ideale per diffondere nuove idee e analizzare la società”.

Ospite il regista Neil Marshall

Il regista di “Il Trono di Spade”, parteciperà al festival come Presidente della giuria del Premio Asteroide, riconoscimento internazionale che ogni anno il festival dedica al miglior film di registi emergenti di genere science-fiction e fantasy, e verrà insignito del Premio Asteroide alla carriera. Marshall presenterà anche in anteprima nazionale il suo ultimo film “The Lair”, un horror dalle tinte sci-fi che verrà proiettato venerdì 4 novembre alle ore 20.00 presso il Politeama Rossetti. Il regista sarà anche protagonista di una masterclass dedicata al suo film d'esordio “Dog Soldiers”, in programma sabato 5 novembre alle ore 16,00 presso il Teatro Miela.

Tra le anteprime italiane più attese della rassegna, oltre a “Lair”, c’è “Warriors of Future” di Yuen Fai Ng, un action fantascientifico ambientato nell’anno 2055, quando un meteorite porta sulla Terra una forma di vita vegetale aliena che si abbatte sul pianeta distruggendo ogni cosa incroci sul suo cammino. Aspettative alte anche per "LOLA" di Andrew Legge, che unisce lo stile del mockumentary alla grande Storia del '900, raccontando una ingegnosa vicenda sui viaggi nel tempo. Infine "Vesper" di Kristina Buo?yt? e Bruno Samper, un’impressionante storia dall’ambientazione distopica, distribuito in Italia da Leone Film Group: dopo il collasso dell’ecosistema terrestre, la tredicenne Vesper deve usare tutte le sue risorse per sopravvivere, assieme al padre malato Darius, tra i resti decadenti di un mondo distrutto.

Oltre al cinema, la manifestazione porta a Trieste un gran numero di incontri, come la manifestazione collaterale del Fantastic Film Forum, dedicata agli operatori professionali del cinema e dell’audiovisivo, e i talk di Mondofuturo, per dialogare con i divulgatori e comunicatori della scienza sul mondo di domani. Ci saranno anche mostre, workshop e iniziative per tutta la famiglia e la nuova edizione di IVIPRO DAYS 2022, l'appuntamento annuale dedicato al videogioco come risorsa per raccontare il territorio e il patrimonio culturale, nelle giornate dell’1 e 2 novembre.

Qui il programma completo.