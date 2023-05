Il trasloco della Corsi in molo IV mette a rischio il festival del tango

Riceviamo dal direttore del Trieste Tango Festival e pubblichiamo:

"Dall’anno 2013 si è tenuto a Trieste il Trieste Tango Festival, un rinomato evento internazionale dedicato alla passione per il tango argentino e giunto nel 2022 all’ottava edizione. L’evento, che è stato sospeso solo nel 2020 e nel 2021 a causa della pandemia, si è sempre svolto nella splendida location del Molo IV, un’area interamente circondata dal mare Adriatico con vista su Piazza Unità, in un’atmosfera unica ed indimenticabile. La manifestazione ha dimostrato il suo carattere internazionale ospitando per 5 giorni circa 1000 persone al giorno provenienti da oltre 35 paesi, promuovendo notevolmente la città di Trieste, riempiendo diversi alberghi e proponendo gastronomia locale e luoghi di interesse. Nelle ultime edizioni ha ospitato consiglieri comunali, assessori regionali, la direttrice dell’IILA (Istituto italo-latino americano), il Console argentino e altre personalità, rimaste tutte entusiaste dell’evento".

"Senza l'aiuto di Comune e Regione è impossibile"

"Purtroppo, dopo tante buone intenzioni e promesse, ad aprile è stato comunicato che l'edizione 2023 non avrà più a disposizione il consueto spazio del Molo IV perché in tale centro congressi dovranno essere temporaneamente ospitati circa 320 studenti della scuola secondaria “Guido Corsi” (la sede della scuola, infatti, dovrà essere sottoposta a interventi di manutenzione e, pertanto, le classi devono essere ricollocate in una diversa area, identificata dal Comune di Trieste nel Molo IV). Il Trieste Tango Festival, che ha provveduto a contattare il Sindaco del Comune di Trieste nonché il Presidente della Regione del FVG ormai quasi un mese fa, non ha ricevuto alcuna risposta, seppur negativa, da nessuna delle due istituzioni. Inoltre, non è stata proposta all’organizzazione della manifestazione nessuna alternativa praticabile: gli unici spazi possibili potrebbero essere il Salone degli Incanti, il quale sembra essere occupato, e il TCC, che costa il 600% in più rispetto al Molo IV. In queste circostanze, senza aiuto del Comune e/o della Regione, la realizzazione dell'evento è, di fatto, impossibile".

La petizione online

Diversi comuni, che l’organizzazione del festival coglie l’occasione per ringraziare vivamente, si sono proposti di ospitare l’evento per il prossimo anno, ma il Trieste Tango Festival spera ardentemente di poter mantenere la sua storicità nel medesimo comune in cui è nato, ovvero Trieste. A questo proposito, una serie di persone ha deciso di mobilitarsi con una raccolta firme per salvare il festival di Trieste. Di seguito il link della petizione: https://chng.it/ZJWPPjgpV7