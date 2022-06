Il Trieste Tattoo Expo torna dopo due anni e "trasloca" all'Ippodromo

Prezzo non disponibile

Ritorna con una location diversa l’International Trieste Tattoo Expo di Trieste, convention di riferimento per tatuaggi e piercing, in programma sabato 12 e domenica 13 novembre 2022. L'evento si terrà all’ippodromo di Montebello, ma la formula resta invariata, con oltre 100 professionisti del settore in arrivo da tutta l’Italia e dall’estero, la possibilità di realizzare tattoo sul posto e poi i contest, la musica, le postazioni food&drinks e ulteriori sorprese. Il calendario completo della due giorni verrà pubblicato a breve sul sito ufficiale www.triestetattooexpo.com, aggiornamenti previsti anche sui social collegati.

La manifestazione, giunta alla 13esima edizione, attira ogni anno migliaia di appassionati e di curiosi. Dopo una lunga serie di edizioni svolte sempre al Salone degli Incanti, spazio comunale quest’anno non disponibile perché già impegnato, i tatuatori troveranno posto nello storico ippodromo cittadino, nella palazzina a bordo pista. Eventi e proposte gastronomiche saranno realizzate anche in collaborazione con La Mandrakata, con spettacoli all’interno del locale. Sul sito dell’International Trieste Tattoo Expo di Trieste verranno inserite, come sempre, le descrizioni di tutti gli artisti che saranno presenti con i loro tatuaggi e ulteriori informazioni, nel corso dei prossimi mesi.