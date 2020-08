Volontariato estivo a favore dei più deboli: TriesteAltruista lancia il tour del gelato

TriesteAltruista Odv, l’Associazione Non Profit che promuove il “Volontariato Flessibile” a Trieste dal 2012, organizza, in collaborazione con diverse gelaterie della città, la Campagna Promozionale del “Gelato Altruista”: il gelato con i gusti preferiti dai volontari e sostenitori dell’Associazione (i gusti sono emersi da un sondaggio online svolto nel mese di luglio). La Campagna avrà inizio a partire da sabato 1° agosto e proseguirà per tutto il mese estivo con la possibilità data ai clienti delle gelaterie aderenti all’iniziativa di condividere la proprio foto con l’hashtag #GelatoAltruista amplificando così la copertura dell’evento tramite social network e diventando così parte attiva della promozione dell’altruismo.

La Campagna

L’obiettivo della Campagna è quello di sensibilizzare la cittadinanza sul concetto di “altruismo”, far conoscere “TriesteAltruista” e le sue attività di volontariato flessibile nonché sviluppare collaborazioni con realtà del mondo “profit” sensibili alla solidarietà ed alla responsabilità sociale. Sarà anche l’occasione per raccogliere dei fondi per TriesteAltruista tramite le donazioni sia dei cittadini che delle stesse gelaterie. Tutto ciò permetterà di generare ulteriori ore di volontariato a favore della nostra città e di chi è meno fortunato: abbiamo calcolato che con soli 2 € siamo in grado di attivare 2 ore di volontariato. Sono più di 3.000 le ore donate nel 2019 dai volontari di TriesteAltruista per una città più coesa e solidale. A questo link il progetto con maggiori dettagli e le Gelaterie aderenti (elenco in evoluzione): https://www.triestealtruista.org/project/gelatoaltruista/

Chi è TriesteAltruista

Siamo un’Organizzazione di Volontariato laica ed indipendente che promuove il “Volontariato Flessibile” a Trieste dal 2012 attraverso una piattaforma online (www.triestealtruista.org) che mette in connessione i volontari (cittadini) desiderosi di dare una mano alla comunità e le Associazioni Non Profit del territorio che cercano volontari a supporto della realizzazione delle loro attività sociali. Siamo cioè un “ponte” tra domanda e offerta di volontariato “a tempo determinato”, nel senso che un volontario può partecipare anche ad 1 singola attività ma senza nessun obbligo di dover dare continuità futura (cosa normalmente richiesta nel volontariato “tradizionale”) e senza richiesta di diventare “socio” di alcuna Associazione.



Sono più di 3.000 le ore donate nel 2019 dai volontari di TriesteAltruista con azioni sociali volte a supportare persone con disabilità, anziani, homeless, nuove povertà, animali e ambiente. TriesteAltruista, insieme a MilanoAltruista e Romaltruista, è affiliata alla rete Points of Light (la più grande organizzazione mondiale non-profit dedicata al volontariato, di origine statunitense, presente in 250 città americane e in più di 30 paesi del mondo).

TriesteAltruista crede fortemente che la città di Trieste sia piena di persone con capacità e voglia di aiutare gli altri. Pensiamo che quello che serve sono possibilità concrete e facili per le persone di dare un contributo alla comunità e un po’ di slancio. Non sempre però è così facile fare volontariato, la vita cittadina così frenetica spesso rende difficile seguire con costanza tutte le settimane le attività di un’associazione. Per mancanza di tempo e di informazioni vengono così perse tante persone che potrebbero essere una risorsa per la società. Noi pensiamo che chiunque abbia senso civico e voglia di fare qualcosa per gli altri possa essere volontario e debba avere questa opportunità.

Per questo TriesteAltruista, insieme a MilanoAltruista e RomAltruista, ha importato il modello del volontariato flessibile in Italia, perché crediamo che chiunque abbia voglia di mettere a disposizione il proprio tempo anche solo per poche ore sia una risorsa fondamentale per la città.