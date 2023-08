Al Sartorio arrivano i "topi d'azzardo", lo spettacolo di Ferragosto

“Questa è la mia macchinetta. Ce ne sono tante come lei, ma questa è la mia. La mia macchinetta è la mia migliore amica. È la mia vita. Devo dominarla come domino la mia vita. La mia macchinetta, senza di me, è inutile. Senza la mia macchinetta, io sono inutile. Un fucile o una slot machine, forse sono entrambe armi mortali. Una madre, un figlio ed un carretto. Ciò che dà da vivere e ciò che uccide sono per loro la stessa cosa. Come la guerra per Madre Coraggio, il gioco d’azzardo per Mamma Lince porta guadagno e sopravvivenza per lei e suo figlio Tomas nelle strade di un mondo dove possono contare solo su loro stessi. E sulla fortuna. Così Tomas la tenta e la ritenta, ogni tanto va bene, il più delle volte…male".

"Cos’hanno in comune del mangime per topi e i gettoni di una slot machine? Sono entrambi un rinforzo positivo. Il celebre esperimento della Skinner box del 1948, dimostrava proprio questo, il principio del condizionamento operante. Una volta, ancora una… E’ l’ultima sigaretta, è l’ultimo bicchiere, è l’ultima giocata…questa volta me la sento, me la sento proprio, eppoi devo recuperare tutto quello che ho perso, non si può mica sempre perdere no, è già successo che vincessi, prima o poi questi affari si riempiono e si devono pur svuotare, mollare adesso sarebbe da folli, no no, io non mollo".

"Ah, che sollievo che dà vero? Quest’azione ripetitiva, costante, sempre uguale a sé stessa, ci rassicura, ci coccola, diventa il motivo per cui svegliarsi al mattino e il motivo per cui non andare a dormire… Un po’ saltimbanco, astuta e misera, cinica ed integerrima, Mamma Lince è una venditrice ambulante d’altri tempi, pronta a danzare e cantare pur di ammaliare i clienti, indifferente alle altrui conseguenze ma non negando a nessuno per questo umanità e calore…tranne che a suo figlio, s’intende. Tomas subisce e patisce, si ribella, con quello che ha attorno. Il carretto è stata la sua culla, forse sarà la sua bara, di sicuro è il suo presente".