Triskell 2022 "senza limiti": stop al numero chiuso e tornano le band internazionali

Torna dal 22 al 31 luglio il Triskell, il festival celtico al Ferdinandeo in un’edizione che vede il ritorno di grandi star internazionali dopo le restrizioni della pandemia, con spettacoli itineranti in diversi luoghi della città, musica, spettacoli acrobatici, eventi sportivi, attività per bambini, conferenze, workshop e la Lotteria Celtica, con cui sarà possibile vincere viaggi in Irlanda e in Bretagna. La manifestazione è stata presentata in conferenza stampa dalla presidente dell’associazione Uther Pendragon Elisabetta Sulli e dall’assessorele comunale alla Cultura Giorgio Rossi, l’assessore regionale all’Ambiente Fabio Scoccimarro e il consigliere comunale di Duino-Aurisina Massimo Romita.

”Quest’anno – ha spiegato Elisabetta Sulli – torniamo a essere internazionali con un programma molto più ricco e grandi band straniere anche da Olanda, Slovenia, Scozia, Bretagna, Germania e Slovacchia, oltre ai gruppi locali e italiani. Non ci saranno più i 500 posti a sedere e gli ingressi contingentati, davanti al palco ci sarà una zona libera”.

L’assessore Scoccimarro ha poi ricordato che il Triskell è dal 2020 “ecofesta”, un evento che rispetta l’ambiente e dove non saranno usati bicchieri, piatti o posate di plastica, mentre l’assessore Rossi ha parlato della “grande attrattività del festival, che va ad ampliare l’offerta estiva assieme agli oltre 170 spettacoli di Trieste Estate”. Il consigliere Massimo Romita ha quindi evidenziato la rilevanza del sito archeologico del Mitreo, visitato da oltre 4500 persone e dove quest’anno, nell’ambito del programma del Triskell, si terranno le letture di antiche fiabe celtiche.

Il programma musicale

La musica spazierà tra diversi generi quali il nordic, pagan, medieval e folk. Il cartellone sarà inaugurato nella notte del 22 luglio dai Daridel pagan folk, con un genere nordic viking dai toni selvaggi e tribali. Dall'Italia ci saranno poi ospiti quali Arthan Rebis, In Vino Veritas, Ragnarok, The Drifters, Emian e i gruppi locali Wooden Legs e i To Loo Loose. Riconfermati con lo spettacolo di danze irlandesi per sabato 23 luglio i Gens's d'Ys, l'accademia di danze irlandesi più famosa d'Italia.

Spettacoli e animazione

Non mancheranno la giocoleria con “fire performance” di Vassago e l’arpa di Fata Foglia, oltre al contest di body painting. Per i bambini, oltre ai laboratori artigianali del Giardino Incantato di Greta ci saranno le animazioni della Compagnia di San Giorgio e il Drago a tema Harry Potter.

Sport

Per quanto riguarda gli eventi sportivi sarà possibile provare il tiro con l’arco per i curiosi, con corsi dedicati, mentre per i professionisti ci sarà il "VII Trofeo Alasdair” per bambini fino ai 12 anni e adulti e il “III Torneo Triskell” valido per il campionato nazionale e amichevole Triveneto. Ci saranno anche stage di danze celtiche, la falconeria che torna dopo la pausa degli ultimi anni e i corsi di spada e scudo per bambini.

Cultura

Diversi gli eventi culturali tra cui una conferenza di Fausto Del Pin sulle incongruenze di carattere etimologico riscontrate sia nell’Italiano che nella lingua friulana, oltre ai laboratori di argilla, cuoio, panificazione, erbe e incensi. Come al solito le sibille leggeranno le carte nel boschetto del Ferdinandeo.

Spettacoli itineranti

Quest’anno Triskell è anche itinerante: si inizierà l'8 luglio in Villa Engelmann per proseguire il 9 luglio in Villa Revoltella, con letture di fiabe sulle note dell'arpa celtica di Elisa Manzutto. Il 10 luglio al Castello di San Giusto alle 21.00, inserito in Trieste Estate e organizzato dal Comune di Trieste, sarà presentato lo spettacolo Erin’s Heartbeat Project della Sola Irskega Plesa di Lubiana, accompagnati live dalla musica degli sloveni Noreia, spettacolo che ha riscosso un successo strepitoso al Triskell2021. Il festival è sostenuto da dieci partner qualificati tra cui il Comune di Trieste, il Comune di Muggia, la Proloco del Mitreo di Duino-Aurisina.