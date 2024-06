Torna il Triskell con la magia del mondo celtico: nove giorni di eventi

TRIESTE - Torna al Ferdinandeo dal 21 al 30 giugno il Triskell, festival nato con l'obiettivo di valorizzare la musica e la cultura celtica nelle sue molteplici sfumature, nonché l'arte performativa in generale. La manifestazione, co-organizzata dal Comune con l’Associazione Culturale Uther Pendragon, è un festival unico nel suo genere, nato con l'obiettivo di valorizzare la musica e la cultura celtica nelle loro molteplici sfumature, nonché l'arte performativa in generale. Attraverso diverse location a Trieste, in regione e all'estero, il festival si propone come un'esperienza multidisciplinare coinvolgente. Dopo la riuscita edizione del 2023, il festival Triskell arriva al traguardo dei ventiquattro anni di vita con un programma ricco di eventi e con l’aspettativa di raggiungere le centomila presenze. La programmazione di Triskell comprende appuntamenti che spaziano dai concerti di artisti internazionali al teatro, alla musica, alla danza, al cinema, alle arti visive, ai laboratori e alle conferenze interattive. Il festival offre anche un palcoscenico ai giovani musicisti del Friuli Venezia Giulia attraverso la rassegna "Spazio ai gruppi locali", promuovendo così il talento locale.

I concerti

Dal 21 al 30 giugno appassionati, curiosi e cultori del Triskell potranno dunque immergersi in un evento a carattere storico, che ripercorre le tradizioni e le usanze dei Celti, a contatto con la natura e con la possibilità di partecipare ai numerosi laboratori, conferenze, workshop e coinvolgenti attività, moltissime dedicate ai più piccoli. Ad inaugurare il cartellone musicale, la notte del 21 giugno, saranno i laziali Muse del Diavolo, con energici tamburi e cornamuse e danzatrici su musica tribale, seguiti dai francesi The Celtic Tramps. Dalla nostra regione, per la rassegna “Spazio ai gruppi locali”, ci saranno gli Almakanta, Frina e i To Loo Loose. Per le band italiane, si esibiranno i Ragnarok Duo, Arthuan Rebis, In Vino Veritas, Falko e i Gens d’Ys con lo spettacolo di danze irlandesi di sabato 23 giugno.

Per le band straniere oltre ai The Celtic Tramps dalla Francia, in esclusiva per Trieste e Triskell saliranno sul palco il 22 giugno gli Gnoss dalla Scozia: reduci da una tournée in Australia, proporranno musica celtica contemporanea; il 26 e 27 giugno arriveranno dalla Sassonia i Fabula Aetatis. Altre esclusive per Trieste e Triskell saranno, dalla Repubblica Ceca, i Tempus il 27 giugno con musica melodica medievale in chiave fantasy, il 28 giugno gli Sheeban dalla Polonia, con musica celtica tradizionale arrangiata in chiave moderna e il 29 giugno i Lyrre, sempre dalla Polonia, con metal sinfonico. Il 28 e 29 giugno gli Irdorath Fantasy Band dalla Bielorussia si esibiranno con il loro genere folk fantasy pagan medievale. Il festival vedrà come ultima band, per una chiusura scoppiettante, gli spagnoli di Siviglia The Groggy Dogs, che fondono punk, metal e ska ai canti dei marinai. Tutti i concerti del festival sono ad ingresso gratuito e saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube e sulla pagina Facebook del Triskell e sul sito di Radio Punto Zero Tre Venezie, media partner e radio ufficiale della manifestazione. Numerosi spettacoli di contorno appassioneranno anche quest'anno il pubblico del festival. A dare un tocco suggestivo alle serate del Triskell si suddivideranno i fine serata "I Racconti attorno al fuoco" a cura di FireTales con spettacolo di focogiocoleria e Vassago, con lo spettacolo di contact juggling e fire perfomance. Il programma completo su https://www.celticevents.org/triskell