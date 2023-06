Torna il Triskell: il festival celtico va oltre confine e diventa "itinerante"

TRIESTE - Il Triskell, festival internazionale della musica e della cultura celtica, torna dal 21 giugno al 2 luglio nel boschetto del Ferdinandeo e si espande oltre i confini regionali con l'iniziativa “Triskell Itinerante”: una decina di tappe in diverse località, non solo nel Friuli Venezia Giulia, ma anche oltre confine, da Muggia a Nova Gorica. Un viaggio itinerante che punta a un pubblico più vasto, creando connessioni culturali e favorendo la diffusione della musica e della cultura celtica in contesti diversi.

Solo una delle novità di questa 23esima edizione, presentata oggi in Comune dall’assessore alle politiche della cultura e del turismo, Giorgio Rossi alla presenza della presidente dell’associazione culturale Uther Pendragon, Elisabetta Sulli. Erano presenti anche il sindaco di Muggia, Paolo Polidori, Stefano Martucci (Trieste Convention & Visitors Bureau) e i rappresentanti della Proloco del Mitreo di Duino Aurisina e dell’A.S.D. Dragon Rouge.

“La programmazione di Triskell - hanno spiegato gli organizzatori - comprende una varietà di eventi che spaziano dai concerti di artisti internazionali del settore, al teatro, alla musica, alla danza, al cinema, alle arti visive, alle arti dello spettacolo, ai laboratori e alle conferenze interattive. Il festival offre anche un palcoscenico ai giovani musicisti della regione attraverso la rassegna “Spazio ai gruppi locali”, promuovendo così il talento locale e offrendo loro l’opportunità di esibirsi di fronte a un pubblico più ampio”.

“Nel corso degli anni – ha sèpiegato l'assessore Rossi - la manifestazione è esplosa, attirando un sempre maggiore interesse attorno alla cultura e alla musica celtica e nel 2023 propone un programma particolarmente nutrito, con partecipanti anche dall'estero, dall’Europa e dal Sudamerica, che attireranno visitatori da tutta Italia oltre che da Slovenia e Croazia. Sono numerose infatti le richieste già pervenute da fuori i confini regionali e nazionali”.

“Il programma di questa ventitreesima edizione - ha spiegato la presidente di Uther Pendragon Elisabetta Sulli - vedrà il ritorno effettivo delle band internazionali. Un coinvolgente repertorio musicale ampliato in una miriade di attività collaterali, fino al gioco e lo sport”, e ha ricordato che "al 2020 il festival è Ecofesta plastic free supportata dall'Assessorato all'Ambiente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia”. Il cartellone musicale conferma l’estensione musicale ai generi nordic, pagan, medieval e folk, azzardando per la prima volta in assoluto al celtic rock metal con una band che arriva dall’Argentina. A questa formazione, che suggella l'internazionalità del Festival, si alterneranno gruppi musicali da Olanda, Spagna, Scozia, Bretagna francese, Germania, Slovenia e, ovviamente, dall’Italia.

Il programma

A inaugurare il cartellone musicale, la notte del 21 giugno, saranno i laziali Taberna del Diavolo, con energici tamburi e cornamuse e danzatrici su musica tribale, che replicheranno il 22 giugno. Dalla regione per la rassegna “Spazio ai gruppi locali”, vedremo le Uttern, i Corte di Lunas e i Wooden Legs e, per la prima volta, i Jig Roberts, con musica sperimentale celtica elettronica. Per le band italiane, si esibiranno i Ragnarok Duo, i Rondeau de Fauvel, gli Alban Fùam e gli immancabili Gens d’Ys con lo spettacolo di danze irlandesi sabato 25 giugno. Per le band straniere, saliranno sul palco il 23 giugno gli spagnoli The Groggy Dogs di Siviglia, che fondono punk, metal e ska ai canti dei marinai e alle musiche irlandesi, seguiti dagli Harmony Glenn dai Paesi Bassi.

Il 26 giugno sarà la volta degli sloveni Turn On Irish con musiche tradizionali irlandesi; il 27 invece, per la prima volta a Trieste, si esibiranno gli Gnoss dalla Scozia con musica celtica contemporanea. Il 28 e 29 l’atteso ritorno degli amatissimi tedeschi dalla Sassonia, i Fabula Aetatis, con le loro cornamuse medievali e roboanti tamburi; i Widilma, navigati artisti del panorama della musica bretone, band che ha ricevuto più likes sui social nel 2022, e, infine, per la prima volta in Italia, il rock celtic metal dei Triddana dall’Argentina. Numerosi spettacoli di contorno appassioneranno anche quest'anno il pubblico del festival.

A dare un tocco suggestivo alle serate del Triskell si suddivideranno i fine serate “I Racconti attorno al fuoco” a cura di FireTales con spettacolo di focogiocoleria, con Vassago e il suo amato spettacolo di contact juggling e fire perfomance. Prosegue anche la V edizione del Triskell Contest di Bodypainting, l’arte di dipingere i corpi, che avrà come tema: “Driadi e altre Creature Magiche”, dedicato alle creature del bosco con il patrocinio di Italia Bodypainting e a cura di Katia Simonetti.

La cornice del Boschetto del Ferdinandeo diventerà anche in questa edizione lo scenario perfetto per tantissime attività dedicate ai bambini, alle famiglie e a chiunque volesse recuperare la spontaneità dell'infanzia. Usare le mani, stupirsi, creare, immaginare, sognare e divertirsi saranno le parole d'ordine dei tantissimi laboratori e delle animazioni dedicate ai più piccoli. Anche quest'anno la Compagnia di San Giorgio e Il Drago intratterrà interattivamente centinaia di bambini Sabato 1 e domenica 2 luglio, con gli immancabili giochi di Harry Potter e Il Signore degli Anelli, con quattro animazioni nelle quali bambini e genitori potranno immergersi in questo divertente gioco/spettacolo dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 17.

Il mondo fantastico sarà protagonista anche dei laboratori del Giardino Incantato di Greta che si svolgeranno per tutta la durata del festival e che coinvolgeranno grandi e piccini nella creazione di unicorni portafortuna, streghette dispettose, gnomi, folletti, pozioni, ciondoli, unicorni, porte fatate, draghetti e altri soggetti, attraverso la modellazione del fimo. Bambini e adulti potranno imparare a creare bacchette magiche con Jordy, l’artigiano del Giardino di Wolfy, oppure immergersi nelle erbe e incantesimi del mondo di Potter o di FairyTales. Al Cerchio di Fiabe i “Raccontastorie”, racconti bardici e storie irlandesi con Fairy Rainbow dei MacAjvar e Moon Fairy che narrerà storie magiche ai più piccini.

Giochi di ruolo invece, si terranno grazie a La Fortezza, nuovi collaboratori del festival, che intratterranno chi vorrà cimentarsi ai tavoli Non mancheranno gli appuntamenti sportivi, con la disciplina dell’arco insieme alla ASD Dragon Rouge, dove le prove di tiro saranno libere e gratuite, il “VIII Trofeo Alasdair” per bambini fino ai 12 anni e adulti e il “IV Torneo Triskell”, gara amichevole di tiro dinamico con l'arco, aperta ad arcieri tesserati a qualsiasi federazione, dove si incontreranno diverse categorie di Tiro con l’Arco in sede distaccata, presso il Campo Cologna Draghicchio di via Amendola.

Dopo corsi di tiro con l’arco, stage di spada e scudo per bambini con l’Associazione Culturale Tre Draghi, si terranno tre stage di danze delle aree celtiche, scozzesi e irlandesi con Gens d’Ys e il Clan MacMulz, oltre a tante sessioni con la falconeria dei Falconieri della Ginestra, che nella scorsa edizione hanno registrato un successo inaspettato. Un ricco calendario di conferenze e approfondimenti storici con esperti relatori, giornalisti e scrittori, permetterà a curiosi e appassionati di approfondire e ripercorrere tradizioni, cultura e spiritualità di questi antichi popoli che hanno abitato anche i nostri territori. Avremo un ciclo di conferenze su diversi temi organizzate dall’Associazione culturale Aes Torkoi, una conferenza di presentazione di un testo con Francesca Valentina Salcioli sui misteri e scoperte su Rennes-le-Château, una nuova conferenza del ricercatore e scrittore friulano Fausto Del Pin sulla lingua celtica e falsi storici sul latino, due conferenze di Fabio Calabrese e due novita: un recital con musica e parole, tenuta dai musicisti Tommaso Tornielli e Maddalena Ramaiola, seguito da uno stage di strumenti musicali, e due conferenze con Alessandro Antonello sull’excursus sul tamburo e sull’uso e modulazione della voce, seguiti da altrettanti stage inerenti.

Sarà poi possibile approcciarsi alla manualità degli antichi Celti lavorando argilla, cuoio, erbe e incensi e nella realizzazione dei nodi celtici e di oleoliti grazie ai componenti del clan MacAjvar e Trumusio. Il pubblico potrà imparare passi di danza bretoni, scozzesi e irlandesi, tirare con l’arco storico, duellare con la spada, percorrere il labirinto di Artòs per rilassare la mente, ascoltare le decine di conferenze, o farsi predire il futuro con rune e oracoli al Cerchio di Pietra nel boschetto dalle Sacerdotesse del Giardino Arcano. In programma anche il tiro con l'arco e il IX Trofeo Alasdair: gare per categoria juniores e seniores. Inoltre prove, dimostrazioni e corsi di tiro con l’arco si susseguiranno per tutta la settimana a cura dell'ASD Dragon Rouge.

Omaggio all'amore come lo vivevano gli antichi Celti, con le rievocazioni delle Unioni con rito celtico, che ogni anno riscuotono grandissimo successo tra le coppie di tutte le età e che verranno celebrate anche quest'anno da Bridge e Atanvarniee, anche in lingua friulana. Infine ci saranno tende storiche, accampamenti, battaglie, dimostrazioni e rievocazioni di antichi rituali come l’antica celebrazione del Solstizio d’Estate (Litha) e la Notte di San Giovanni. Riconfermata la presenza dei food truck con i panini imbottiti lavorati su antiche ricette medievali, anche per vegetariani, o le pannocchie alla brace, gli arrosticini, la braceria medievale delle carni e zuppe medievali, le crepes dolci e salate, ma anche patatine fritte con rondelle di wurstel per i più piccoli o le Jacket Potatoes (patate lesse ripiene di prelibatezze). Il tutto accompagnato da birra irlandese e da una trentina di espositori con stand di artigianato celtico e fantasy che coloreranno con oggetti esclusivi il ricco mercatino.

Triskell guarda anche all’inclusione proponendo, tra i vari workshop, uno per persone diversamente abili che si terrà nella tappa itinerante a Duino Aurisina coinvolgendo un’associazione di disabili, ma aperto a tutti e un workshop olfattivo per non vedenti al Triskell. Nel grande gazebo continuerà l’esposizione dei pannelli sulle migrazioni dei Celti, le Driadi acconceranno i capelli al modo celtico e vichingo assieme a FairyTiche, e Francesca si adopererò con i suoi tatuaggi all'Henné vegetale. Infine, ancora tanti laboratori collegati all’Ecofesta e all’arte del riciclo, ma anche e soprattutto all’inclusione delle persone diversamente abili. Per questi ultimi ad esempio, è stato pensato un laboratorio olfattivo per non vedenti, ed uno in una tappa di Triskell Itinerante.

Triskell Itinerante si snoderà in 10 tappe, con inizio il 17 giugno nella Dolina di Borgo San Mauro a Duino Aurisina su note di arpa celtica di Valentina Rosso e un workshop per persone diversamente abili, nel quale verrà creato un gioiello con nodi celtici. Il 18 giugno, si terranno letture di fiabe per bambini sempre sulle note dell’arpa di Valentina Rosso, ma in Villa Revoltella. Giovedì 22 e Venerdì 23 giugno le Muse del Diavolo si esibiranno in forma itinerante prima a Muggia in Piazza Marconi e poi a Trieste in Piazza della Borsa; il 25 giugno si terrà il IV Torneo Triskell al Campo sportivo Draghicchio, mentre il 27 luglio alle ore 21, verrà proiettato, grazie alla collaborazione con la Glasbeno Drustvo Nova di Nova Gorica, Kinokaš?a e il Comune di Vipavski Kri? (Santa Croce di Aidussina) nel borgo medievale, il docu-film: “HEMA. Una storia di Castellieri”, con la regia di Francesca Mucignato.

Il 28 luglio, lo stesso docu-film sarà presentato in Giardino Pubblico de’ Tommasini. E ancora domenica 6 agosto, Francesca Valentina Salcioli in arte Frina, terrà un concerto al magico Grad Rihemberk (Castello di Rifembergo) di Branik (Nova Gorica) in Slovenia. Sabato 19 agosto alle ore 21.00 in piazza Verdi a Trieste il concerto progetto Nova Keltica con 30 elementi sul palco della NOVA Chamber Orchestra di Nova Gorica e la band Noreia di Lubiana, chiuderà la rassegna Trieste Estate ’23, organizzata dal Comune di Trieste. Infine, l’ultima tappa di Triskell Itinerante si terrà a Gorizia in piazza Battisti, con un concerto dei Turn On Irish (SLO) all'interno della 51esima edizione del Festival Mondiale del Folklore. Questo evento, come le due tappe in Slovenia, è stato organizzato per promozione al progetto “Go! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025”.

A corollario del Festival la “Lotteria Celtica” che vede come 1° e 2° premio un voucher per un viaggio in Bretagna di 700 euro e uno per un weekend in Irlanda di 300 euro; poi bottiglie di idromele, CD delle band presenti, magliette del Triskell e tanti altri premi. Triskell è un evento che rispetta l’ambiente, dal ventennale è Ecofesta plastic free e il motto che lo contraddistingue è: #faifestamausalatesta. Piatti e bicchieri sono tutti in materiale certificato compostabile che vanno poi gettati nei contenitori dell’umido. Il Festival Internazionale di Musica e Cultura Celtica Triskell si avvale di cinque partner ufficiali: il Comune di Trieste, il Comune di Muggia, la Proloco del Mitreo di Duino-Aurisina, l’A.S.D. Dragon Rouge e l’ASD Insubria Antiqua.

Altri collaboratori attivi sono: il Trieste Convention & Visitors Bureau, il Comune di Nova Gorica (SLO), l’Associazione per la Creatività di Krasnice (SLO), Glasbeno Drustvo Nova (SLO), Kinokasca Cinemattic di Nova Gorica (SLO), l’Associazione Svitar di Branik (SLO), l’Associazione Etnos Gorizia, la Casa del Cinema di Trieste, l’Accademia di danze irlandesi Gens d’Ys., l’Ass. Cult. Aes Torkoi e l’Ass. Cult. Tre Draghi. Altri sostenitori sono: ECQUE, Irlandando.it, Radio Cronica Folk Musical (Spagna) e Irlandaonline.it.

Tutti i concerti del Festival come l’ingresso, sono gratuiti e saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube e sulla pagina Facebook del Triskell. Il regolamento completo è visibile sul sito www.triskellfestival.it.

Radio Punto Zero Tre Venezie, radio ufficiale del Festival, seguirà la manifestazione con interviste e dirette quotidiane all’area della manifestazione.