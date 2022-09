Podismo: il Trofeo Conad Duino Superstore "regala" due medici al Maggiore

Al via la quarta edizione del Trofeo Conad Duino Superstore, gara podistica che avrà luogo domenica 25 settembre e i cui proventi saranno devoluti ai reparti di oncologia ed ematologia dell'ospedale Maggiore. Si tratterà di un supporto economico continuativo per due ricercatori che affiancheranno i direttori del reparto oncologia (dottoressa Alessandra Guglielmi) ed ematologia (professor Francesco Zaja). Parte dell'incasso delle quote d'iscrizione sarà donato alle famiglie locali in forte disagio economico, con il pagamento di bollette e l'acquisto dei buoni spesa.

La manifestazione è stata organizzata dal Comitato Cielo Aperto in collaborazione con ASD Generali e U.Ci.O. Si tratta di una gara podistica regionale FIDAL FVG di 7,5 km, marcia ludico motoria non competitiva, Nordic walking. Per gli amanti dei cani (partecipanti o semplici curiosi) sarà allestito nella zona d’arrivo uno stand della OdV della U.Ci.O “Unità Cinofile Operative”. I volontari U.Ci.O. coinvolgeranno gli animali d'affezione in giochi e saranno a disposizione per fornire informazioni sulla corretta gestione del cane, sulle attività cinofilie in acqua, sul soccorso nautico e sugli interventi assisti con gli animali.

La quota di partecipazione è di 8 euro, le iscrizioni potranno essere effettuate presso la Conad di Duino a partire dal 18 settembre fino a 30 minuti prima della partenza (9.30). Si partirà dal campo di calcio di Visogliano per arrivare a tagliare il traguardo nel piazzale del supermercato Conad Duino, dove ci saranno le premiazioni e verrà allestita una zona rinfresco.

L’evento è stato ideato e promosso da Rosa Balanzin e Daniela Cola del Comitato Cielo Aperto, organizzazione nata formalmente nell’agosto del 2018 che organizza eventi musicali-teatrali nei maggiori teatri di Trieste (Verdi, Rossetti, Miela, Bobbio), raccolte fondi ed eventi sportivi (Trofeo Conad Superstore Duino), a scopo benefico. Il Comitato ha all’attivo circa 250.000 euro utilizzati per il supporto agli ospedali di Trieste ed a sostegno di persone disagiate. Per maggiori informazioni è possibile consultare il seguente link: https://www.trofeots-run.com/