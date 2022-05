Al Palmanova Village una sessione di trucco gratuita per tutte le mamme

L’idea per la Festa della Mamma arriva dal Palmanova Village che, in collaborazione con Modus Profumerie, regala alle donne una sessione di trucco gratuita. Appuntamento sabato 7 e domenica 8 maggio con “Mamma che bella!”, l’iniziativa con cui si può regalare, o anche regalarsi, una seduta di make-up da Modus Profumerie: mezzora di totale relax per sentirsi coccolate e più glamour grazie alla truccatrici professioniste del negozio. Per partecipare è necessario prenotare l’orario preferito dell’appuntamento contattando l’Info Point del Village al numero di telefono 0432837810.