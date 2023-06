Tuffi dalle grandi altezze, sulle Rive debutta il "Trieste Cliff Diving"

TRIESTE - Dal 14 al 16 luglio Trieste diventerà il palcoscenico mozzafiato della prima edizione di "Trieste Cliff Diving", evento di tuffi dalle grandi altezze (27, 20 e 10 metri). La kermesse è stata presentata oggi nel Salotto Azzurro del Municipio alla presenza dell’assessore allo Sport Giorgio Rossi, e degli organizzatori, Gabriele Auber, vicepresidente dell'Associazione “Trieste Cliff Diving” ed ex tuffatore della nazionale Italiana, e il socio Nicholas Farfoglia, presidente della Triestina Padel.

La manifestazione, a carattere internazionale, porterà a Trieste alcuni dei nomi più importanti del settore. Atleti di calibro mondiale del rinomato circuito Red Bull Cliff Diving arriveranno in città per sfidare le altezze da una piattaforma, larga circa 10 metri e lunga 30 metri, che verrà allestita nello specchio acqueo antistante il Molo Audace. Non solo tuffi. Sul Molo Audace sarà allestito uno spazio dedicato ai commenti sportivi, alle premiazioni e a momenti di incontro per approfondire la disciplina, arricchiti da attività di intrattenimento. La festa sportiva abbraccerà anche il tema dell'inclusività, coinvolgendo atleti diversamente abili in alcuni eventi. Le strutture per l'evento saranno montate tra il 12 e il 13 luglio, in attesa dell'avvio della kermesse. E la tempistica è tutt'altro che casuale. Il trionfo dei tuffi sarà accompagnato da un calendario di eventi musicali di rilievo, che attireranno a Trieste migliaia di persone, creando un'atmosfera vibrante e coinvolgente.

"E' un'opportunità straordinaria per la città", ha dichiarato l'assessore Rossi, sottolineando l'importanza dell'evento non solo dal punto di vista sportivo, ma anche turistico. "Non vediamo l'ora di accogliere questi atleti eccezionali e di far brillare Trieste sul palcoscenico internazionale". L'organizzatore Auber ha definito l'evento una "sfida", spiegando come lui e Farfoglia abbiano deciso di investire sulla loro città, sfruttando le loro esperienze. "Avremmo potuto scegliere altre città o Paesi, ma volevamo fare qualcosa per Trieste, che ci ha tanto dato e che è in crescita dal punto di vista turistico", ha affermato Auber. Farfoglia ha aggiunto: "Siamo giovani e crediamo fermamente in questo progetto. Faremo tutto il possibile per farlo funzionare". "Trieste si sta tuffando nel suo futuro - ha concluso Rossi - i giovani sono fondamentali per lo sviluppo della città". Trieste Cliff Diving è realizzato in coorganizzazione con Il Comune di Trieste e con Triestina Padel, con la partecipazione della Triestina Nuoto, Rfen Aquatics e M.R. Sport, con la partnership e il sostegno di tante aziende del territorio.