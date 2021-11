Tumori maschili: tornano le visite gratuite della Lilt

Promossa dalla Lilt, Lega italiana per la lotta contro i tumori, si ripete come ogni anno in novembre la campagna “Percorso Azzurro”, dedicata alla prevenzione e diagnosi precoce dei tumori maschili, soprattutto della prostata. L’iniziativa fa seguito alla campagna “Nastro Rosa” per la prevenzione del tumore della mammella, che ha caratterizzato il mese di ottobre.

Diverse, come di consueto, le attività proposte da Lilt Trieste. In primo luogo, in collaborazione con Asugi sono previste tra il 15 e il 30 del mese 50 visite urologiche gratuite riservate a uomini in età da rischio per cancro alla prostata, a cura della SC Urologia di Cattinara. A partire da oggi, martedì 9 novembre, appuntamenti (fino all’esaurimento dei posti disponibili) telefonando alla segreteria LILT di Trieste al numero 040 398312, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.00.

"La salute dell'uomo a 360 gradi: dalla prevenzione al trattamento" è il titolo di un incontro pubblico con il professor Carlo Trombetta, direttore dell'UCO di Urologia di Asugi, e il dott. Nicola Pavan, che si terrà domenica 14 novembre, alle ore 11.30, a Portopiccolo, nell'ambito della manifestazione Duino&Book, su invito del Comune di Duino Aurisina.

Un altro incontro pubblico è in programma venerdì 24 novembre alla ore 16, nella Sala Bobi Bazlen di Palazzo Gopcevich, sul tema della prevenzione dei tumori della sfera genitale maschile.

Previste, infine, le illuminazioni in azzurro della Fontana del Nettuno in piazza della Borsa a Trieste e, dal 17 novembre alle ore 17.30, della facciata del Comune di Duino Aurisina. Nell’occasione ci sarà un accompagnamento musicale di alcuni allievi del Conservatorio Tartini di Trieste.