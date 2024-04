Turismo internazionale e delle radici e nuova occupazione

Il turismo nella vecchia definizione rappresentava un flusso di non residenti che soggiornava per periodi di durata più o meno di breve, a volte anche lunghi, in località ad attrazione turistica. Le stagioni erano le vere protagoniste, soprattutto per il nostro paese dove clima, sole, paesaggio, natura e patrimonio culturale rappresentavano le fonti motivanti per accogliere un turismo dapprima di élite, poi via via divenuto di massa dopo il boom economico e soprattutto negli anni 70/80. Oggi nell'era della rivoluzione digitale, anche per effetto del periodo di astinenza provocato dal Covid 19, il turista si è spostato nella rete ed ha trovano nei social media una nuova dimensione ed una prospettiva di occasioni sempre nuove.

Una nuova generazione si è insediata nel nostro sistema turistico: è la generazione Z ed è su di essa che dobbiamo puntare. Parliamone insieme.