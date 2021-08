“Tutti Pazzi per la Pallanuoto”: arriva il torneo benefico amatoriale all’Ausonia

Lo staff della Pallanuoto Trieste ha organizzato un nel campo a mare allestito presso lo Stabilimento Balneare Ausonia. Ma questa volta niente serie A1 o le giovani orchette. Si tratta di un mini-torneo dedicato a quelli che, dai 18 anni in su e non tesserati, appassionati o ex atleti. Ovviamente secondo i normali canoni: sette contro sette in acqua, calottine bianche contro calottine blu, e arbitraggio. Insomma, come una vera e propria partita di campionato.

Per partecipare a questa iniziativa bisogna inviare una email all’indirizzo pn.trieste@gmail.com entro venerdì 27 agosto. Sabato 28 agosto il ritrovo è fissato alle ore 16.45 all’ingresso dello Stabilimento Balneare Ausonia, alle 17.15 inizieranno le partite.

La prima edizione di “Tutti Pazzi per la Pallanuoto” ha anche finalità benefiche: verrà realizzata una t-shirt dal laboratorio triestino Met Promo che potrà essere ritirata lasciando un piccola donazione in favore della Lilt (Lega Italiana Lotta ai Tumori) di Trieste. Non solo. Al termine delle partite gli organizzatori metteranno a disposizione dei giocatori un ristoro grazie al contributo di Despar e Pizzeria Mangiafuoco. E adesso sotto con le adesioni, calottina in testa e pronti per divertirsi.

