Teatro dialettale: tornano i Tutto fa Broduei con la commedia "Hotel Trieste"

La compagnia "Tutto fa Broduei" porta in scena al teatro Silvio Pellico di via Ananian "Hotel Trieste", la quarta commedia in abbonamento per la 38esima Stagione del teatro in dialetto triestino, organizzata e promossa da L’Armonia Aps – Associazione tra Compagnie Teatrali Triestine (F.I.T.A.). Ancora due repliche previste (sabato 28 gennaio 2023 alle ore 20.30 e domenica 29 alle 16.30) per la commedia musicale dialettale da “Hotel a 5 Stelle” di Nicola Fraccalaglio, con adattamento e regia di Stefano Volo & Valentina Bruni.

Trama

Le stanze di un Hotel possono esser teatro delle scene più varie: vacanze di famiglia, weekend tra amiche, lune di miele o soggiorni di musicisti più o meno famosi, ma cosa accade se queste situazioni si legano l’una all’altra? Come affrontare equivoci e piccoli drammi in una camera da letto che non è quella di casa propria? I Tutto fa Broduei, quest’anno, vi portano sulla riviera del Festival più famoso d’Italia, ovviamente all’Hotel Trieste, un 5 stelle. Hotel Trieste è interpretato da Massimo Spigolon, Diana Feresin, Francesco Bulli, Elena Bisel, Stefano Volo, Roberta Vidonis, Valentina Bruni, Alessandro Gallitelli. Scenografie: Monica Kirchmayr - Coreografie: Sara D’Attoma - Suoni&Luci: Luca Martelli. Trucco&Parrucco: Gabriella Lombardo, Alice Bulli - Vocal Coach: Katia Valenti.

Prevendita biglietti al TICKETPOINT di Corso Italia 6/c a Trieste (1° piano) e anche online https://biglietteria.ticketpoint-trieste.it. L’evento è inserito nel Progetto L’Armonia Teatro Amatoriale, sostenuto dalla F.I.T.A. – U.I.L.T. Fvg.