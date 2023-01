Al Rossetti "Gli ultimi giorni di Van Gogh" con Marco Goldin e musiche di Franco Battiato

“Gli ultimi giorni di Van Gogh”, il nuovo spettacolo di Marco Goldin ha conquistato i principali teatri di tutta Italia e ora arriva al Politeama Rossetti di Trieste, in scena il 17 gennaio 2023. Seguendo il ritmo dell'omonimo romanzo, pubblicato da Solferino a metà settembre e giunto già alla terza ristampa, Goldin salirà sul palcoscenico per raccontare, con la sua consueta affabulazione appassionata e coinvolgente, le ultime settimane della vita di Vincent Van Gogh.

Dal libro al palco

Nel libro, alla base dello spettacolo teatrale, Goldin immagina che Van Gogh avrebbe potuto tenere un diario proprio in quelle settimane finali e per questo gli presta la sua voce. Ovviamente mai staccandosi dai fatti realmente accaduti eppure dilatando molti vuoti e altrettanti silenzi del pittore. In quelle settimane conclusive l’artista olandese scrive tra l’altro un numero minore di lettere rispetto al solito e parla di meno della metà degli oltre settanta quadri che realizza. Il romanzo e lo spettacolo sono quindi un continuo gioco di specchi e di rimandi, tra i colori, le parole e i silenzi nei quali quasi si adagiano le musiche di Franco Battiato, eccezionalmente concesse per questo spettacolo e autentico valore aggiunto dello stesso. Le musiche di Battiato contribuiscono a trasmettere l’atmosfera spirituale, eppure densa della carne e dei sogni della vita di Van Gogh: tratte per metà dal suo “Gilgamesh”, uscito giusto trent’anni fa, poi dal “Telesio” e da quell’album così particolare e nuovo che fu il “Joe Patti’s experimental group”, Battiato amava Van Gogh e davanti alle sue opere si trovava a parlarne proprio con Marco Goldin.

Lo spettacolo

Marco Goldin, il maggiore esperto di Van Gogh e di Impressionismo del nostro paese, condurrà poeticamente lo spettatore per mano nel mondo del pittore olandese. “Gli Ultimi Giorni di Van Gogh. Il Diario Ritrovato” è un vero e proprio spettacolo nello spettacolo: da assaporare restando seduti a teatro, “immersi” dalle immagini rilanciate sui tre schermi posizionati sul palcoscenico, con proiezioni laser di altissima definizione. Le riprese dei luoghi sono state realizzate in Olanda, Belgio e Francia da Luca Attilii e Fabio Massimo Iaquone. Il montaggio e le animazioni video sono di Alessandro Trettenero. Sarà un continuum di emozione, sino alla scena conclusiva, quando Van Gogh, sul punto di morire, rivede come in parata, accanto a Theo che gli tiene la mano, il suo passato colmo d’incanti. A quel punto saranno solo i campi di grano e la luce delle stelle che entra dal piccolo lucernario sopra un uomo che sta per andarsene. Prima di tornare ancora.

I biglietti già acquistati per la data dell’8 novembre rimangono validi per la nuova data del 17 gennaio 2023. I biglietti per la nuova data sono in vendita online su Ticketone.it e Vivaticket.it, nei punti vendita autorizzati (a Trieste al Ticket Point in Corso Italia e alle Torri D’Europa) e alle biglietterie del Politeama Rossetti.