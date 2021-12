"Una Scontrosa Grazia" diventa festival: a Palazzo Gopcevich una giornata dedicata alla poesia

Domenica 12 dicembre, dalle ore 10 e per tutto il giorno, il noto ciclo di incontri triestino della Samuele Editore e diretto da Alessandro Canzian, Federico Rossignoli, Mario Famularo e Carlo Selan, diventa un Festival presso il prestigioso Palazzo Gopcevich. Una novità che nasce dalla consapevolezza del periodo ancora complesso in cui versiamo e dalla comunione d'intenti che ha visto la cooperativa campana AltreVoci, il Comune di Trieste, Lets Letteratura Trieste, Samuele Editore e ZufZone insieme per un importante momento poetico.

“Una Scontrosa Grazia”

“Una Scontrosa Grazia” nasce a Trieste nel novembre 2015 come ciclo di incontri organizzato a cadenza bimensile presso la libreria Mondadori di via Cavana. Spostatosi poi presso la libreria Ts360, è diventato un ciclo online durante la pandemia per tornare, il 12 dicembre 2021, in presenza presso Palazzo Gopcevich in forma di Festival. Una tradizione di dibattiti e confronti che ha portato nelle librerie della città giuliana i migliori poeti italiani e internazionali come Alberto Toni, Claribel Alegria, Franco Buffoni, Giovanna Rosadini, Gian Mario Villalta, Mary Barbara Tolusso, Claudio Grisancich, Pasquale Di Palmo, Vincenzo Mascolo, Gabriella Musetti, Nicola Vitale, Lucianna Argentino, Flaminia Cruciani, Stefano Simoncelli, non dimenticando i più giovani come Matteo Bianchi, Erminio Alberti, Miljana Cunta, Giovanni Turra, Domenico Cipriano, Roberto Cescon, Fabio Michieli, Marco Amore. Mentre, durante il lockdown, ha proposto dialoghi con Maurizio Cucchi, Alessandro Agostinelli, Marco Bini, Rosaria Lo Russo, Beppe Cavatorta, Umberto Piersanti, Guido Mattia Gallerani. Alberto Bertoni, Alessandro Brusa, Eleonora Rimolo, Giorgiomaria Cornelio e diversi altri. Senza dimenticare l'importante appuntamento con il fotografo dei poeti Dino Ignani.

Il programma

Il 12 dicembre il programma vedrà alle 10:30 Alessandro Canzian e Riccardo Cepach inaugurare la giornata di presentazioni e letture, rigorosamente a tema poetico. Alle 11:00 Carlo Selan presenterà la rivista “Poetikon” – antologia di poesia contemporanea slovena tradotta da poeti italiani, dialogando con Luisa Gastaldo, Marko Kravos e Giuseppe Nava. Alle 11:45 Alessandro Canzian presenterà il numero 0 della nuova rivista “Laboratori critici”, emanazione cartacea del sito Laboratori poesia, dialogando con i redattori Angelo Andreotti e Mario Famularo. Alle 14:00 Sergia Adamo presenterà “Un buon uso della vita” di Gabriella Musetti (Samuele Editore, 2021). Alle 14.45 Federico Rossignoli presenterà “Tra parola e mondo” di Angelo Andreotti (Manni Editore, 2021). Alle 15:30 Mario Famularo presenterà “Chiedi a ogni goccia il mare” di Antonella Sbuelz (Stampa 2009, 2021, premio Camaiore). Alle 16:15 leggeranno i propri versi Roberto Cescon, Marco Marangoni e Mary Barbara Tolusso. Alle 16:45 l'ultima presentazione della giornata con Roberto Cescon che dialogherà con due autori della recentissima collana Gialla Oro di Samuele Editore e Pordenonelegge: Franca Grisoni (“Le crepe”) e Francesco Tomada (“Affrontare la gioia da soli”). A seguire, alle 17:30, in linea con la consolidata traduzione di “Una Scontrosa Grazia”, si succederanno le letture di Luisa Delle Vedove, Maria Luisa Bigai, Sara Comuzzo, Massimo Klun, Elisa Longo, Cristina Micelli, Roberto Rocchi, Carlo Ragliani, Isabella Serra, Ezio Solvesi, Alberto Zacchi. Alle 18:15 infine la Samuele Editore porterà il proprio saluto conclusivo raccontando l'anno 2021 della casa editrice e preannunciando alcune delle novità per il 2022.

L'evento è a entrata libera, previo controllo del super green pass, fino a esaurimento posti secondo indicazioni di legge.